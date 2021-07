Neue Coronaschutzverordnung : Was seit Freitag in NRW wieder möglich ist

NRW lockert sich: Ab Freitag sind auch private Partys mit bis zu 50 Teilnehmern wieder ohne Beschränkungen möglich, erst bei noch mehr Anwesenden sind Corona-Tests verpflichtend. Foto: Colourbox

Service Region Kirmes, Fußball, Disko, Konzert: Ab Freitag soll in Nordrhein-Westfalen wieder – fast – das ganz normale Leben wieder einziehen. Die neue „Inzidenzstufe 0“ macht es möglich. Was geht wieder, was noch nicht?