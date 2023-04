Abiprüfungen : Was ist bei den Abiprüfungen schiefgelaufen?

Ist eine Videodatei schuld an der Panne bei den Abiturprüfungen? Foto: dpa/Sina Schuldt

Analyse Aachen/Düsseldorf Warum sind die Abiprüfungen nicht bei den Schulen angekommen? Über Server, die nicht wollen, eine Zweitlösung, die kurz vor Schluss scheitert, und rechtliche Fragen.

NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) zeigt sich am Tag nach der großen Abi-Panne sichtlich verärgert und zerknirscht. Sie könne nur die Abiturientinnen und Abiturienten, deren Eltern und alle Lehrkräfte um Verzeihung bitten. Die Panne beim Herunterladen der Abi-Klausuren hätte es nicht geben dürfen. Was wir am Tag nach dem Verschieben der Abiklausuren von Mittwoch auf Freitag wissen und was wir nicht wissen.

Was ist am Dienstag passiert?

Am Dienstag sollten Gymnasien und Gesamtschulen in NRW ab 12 Uhr die Prüfungsaufgaben für die naturwissenschaftlichen Abiturklausuren herunterladen. Das hat aber nur bei 300 von rund 900 Schulen im Land funktioniert. Schon mittags gab es Probleme, als am Abend klar war, dass es keine Lösung für das Problem gibt, wurden die Klausuren in den Fächern Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik gegen 21 Uhr von Mittwoch auf Freitag verschoben. Laut Schulministerium sind rund 30.000 der landesweit 72.000 Abiturientinnen und Abiturienten davon betroffen.

Warum haben die Downloads nicht funktioniert?

Die Ursache für die Download-Panne war am Mittwoch noch unklar. Es gab keine Anzeichen für einen Hackerangriff, ausschließen wollte das Ministerium aber nichts. Das Unternehmen, das die Aufgaben für das Schulministerium bereitstellen sollte, hatte am Dienstag einen zweiten Server als Sicherheit. Die Zuschaltung des Servers aber habe nicht funktioniert. Parallel zu der Firma, der Gonicus GmbH aus Arnsberg, habe auch das Schulministerium an einer Lösung für das Problem gearbeitet. Das Ministerium habe versucht, selbst einen Download für die Schulen zur Verfügung zu stellen. „Es sah sehr gut aus, dass das klappt“, sagte Feller am Mittwoch. „Doch dann ist bei unserer Lösung ein Fehler passiert.“ Der Upload, also das Hochladen, der Prüfungsdatei, bestehend aus 480 MB, sei kurz vor den 100 Prozent abgebrochen. Damit hatte sich die Lösung zerschlagen.

Warum hat das Ministerium die Prüfungen erst so spät abgesagt?

Eben, weil das Ministerium sicher glaubte, dass entweder die Lösung des IT-Dienstleisters oder des Ministeriums noch funktionieren würde. “Man steckt in einem Dilemma, weil man den Prüfungstermin unbedingt halten, aber andererseits den Schulen auch Gewissheit geben will“, sagte Feller.

Was hat es mit der Zwei-Faktor-Authentisierung auf sich?

Viele Schulleitungen wie auch der Rektor des Inda-Gymnasiums in Aachen, Arthur Bierganz, vermuten, dass die Probleme bei dem Download mit der sogenannten Zwei-Faktor-Authentisierung zusammenhängen. Diese doppelte Sicherheitsstufe beim Herunterladen der Prüfungen hatte es in diesem Jahr zum ersten Mal gegeben. „Nach dem Einloggen sollte man noch einen Code bekommen“, erklärt Bierganz, der vermutet hatte, dass das den Server überfordert haben könne. Es sei unklar, ob diese Sicherheitsstufe ein Grund oder mit ein Grund für die Probleme am Dienstag gewesen sei, erklärte Feller. Man werde aber für die weiteren Downloads in dieser Abiphase auf das System verzichten. Die Authentisierung habe man eingeführt, um eine hohe Sicherheit der Aufgabenübermittlung zu gewährleisten und auch um sich vor Hackern zu schützen.

Hat es im Vorfeld Tests gegeben?

Ja, das Ministerium hat im Herbst mit 300 Schulen den Download der Abituraufgaben getestet. Damals habe alles funktioniert. Auch mit dem Dienstleister, der seit 2018 für das Schulministerium tätig ist, habe es bislang nie Probleme gegeben, versicherte Feller. Bei dem Probe-Download habe man auch eigens eine Chemie-Beispielaufgabe genutzt, die wie die Klausur am Mittwoch ein Video enthielt. Das Versenden eines Videos sei nämlich erstmals geschehen. Das Video zeige einen Versuch, den die Schulen theoretisch auch im Chemieraum zeigen könnte. Dabei bestehe aber immer die Gefahr, dass der Versuch nicht funktioniere. Aus diesem Grund gebe es das Video, erklärten Mitarbeiter des Schulministeriums.

Warum werden die Aufgaben überhaupt heruntergeladen?

Das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) hat den digitalen Download als Standard zur Übermittlung von Klausuren festgelegt. Darauf haben sich alle Länder in der Kultusministerkonferenz bekannt, erklärte Feller. Man hätte nicht einfach Boten an die Schulen mit den Aufgaben schicken können. Die Zusendung per Mail sei sehr unsicher, trotz der sicheren Leitung, die zu den Schulen besteht.

Alle Abiprüfungen werden heruntergeladen mit Ausnahme zweier Fächer: Kunst und Erdkunde. „Die Aufgaben lagern bei mir im Schulsafe“, erklärt Rektor Bierganz. Da bei den Fächern farbige Kopien, Bilder oder Grafiken, gezeigt würden, würden die Klausuren auf dem Postweg verschickt. „Ganz einfach, weil nicht alle Schulen einen Farbdrucker haben.“

Stimmt es, dass Schulen die Aufgaben untereinander weitergereicht haben?

Ja, Schulleitungen haben sich untereinander darüber ausgetauscht, wer Zugriff auf die Klausuren hat. Einige Beteiligte berichten davon, dass Schulen, die die Aufgaben hatten, anderen Kopien oder USB-Sticks haben zukommen lassen. „Die Klausuren müssen rechtssicher geschrieben werden können“, mahnt Sabine Mistler, Vorsitzende des Philologenverbands NRW. „Das heißt, dass die Aufgaben den Prüflingen vorher nicht bekannt sein dürfen.“ Das Ministerium sei in der Pflicht.

Ist die Klausur denn jetzt noch sicher?

300 Schulen kennen die Aufgaben. „Lehrkräfte unterliegen einer Geheimhaltungspflicht“, sagte Schulrektor Bierganz. Diese Aufgaben gibt niemand weiter. Das betonte auch die Schulministerin. „Sollte es bis Freitag ein Leck geben, haben wir aber Ausweichaufgaben, die wir stellen können“, sagte Feller. Es gebe bislang aber keinen Anlass, die Aufgaben auszutauschen. Auch nicht, weil die Schulen sich die Aufgaben gegenseitig haben zukommen lassen. Feller betonte, dass sie solchen Fällen juristisch nicht nachgehen werde.

Im Netz kursierte am Mittwoch ein Tweet in dem es hieß, die Abiturprüfungen seien auf einem offenen Server aufgetaucht und für jedermann einsehbar. „Dabei handelt es sich um einen Fake“, sagte Feller entschieden.

Dieser Tweet kursiert am Mittwoch im Netz, ist aber ein Fake. Foto: Screenshot

Warum ist der Freitag als Prüfungstag problematisch?

Die Opposition kritisiert, dass die Prüfungen am Freitag stattfinden, weil es Streiks der Deutschen Bahn gibt und Muslime das Zuckerfest begehen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) rechnet für Freitag wegen des Warnstreiks mit „erheblichen Einschränkungen“ im Fern- und Regionalverkehr. Auch das Schulministerium sieht die Problematik, angesichts voller Prüfungskalender gebe es aber keine bessere Lösung, hieß es am Mittwoch. „Würde der öffentliche Nahverkehr streiken, wäre es sicher etwas anderes, aber mit der Bahn kommen wohl die wenigsten zur Schule“, sagte Feller. Juristisch gilt der Streik, der schon jetzt bekannt ist, als hinnehmbar.

Das Ministerium gehe auch auf muslimische Schülerinnen und Schüler zu. Wer aus religiösen Gründen die Klausur am Freitag nicht schreiben wolle, könne dies beantragen und dürfe die Prüfung dann an einem Nachschreibetermin absolvieren.

Wie stehen Chancen, gegen die Prüfung zu klagen?

Hoffnungen, ein schlechtes Ergebnis wegen der Verschiebung hinterher juristisch anzufechten, erteilt Schulrechtsexperte Christian Birnbaum, Anwalt und Experte für Schulrecht, gegenüber der dpa eine Absage. Mit einer Argumentation, man habe am Freitag das Leistungsmaximum hinter sich gelassen, das man am Mittwoch noch erreicht hätte, wird demnach niemand durchkommen. „Jeden, der zu mir ins Büro kommen würde mit dem Argument, würde ich wieder nach Hause schicken“, sagte er.

Geht das Ministerium auf die Lehrkräfte zu?

Das Ministerium überlegt derzeit, ob auf die für die naturwissenschaftlichen Fächer vorgesehene externe Zweitkorrektur verzichtet wird. Die Klausuren werden in dem Fall nicht von zwei Kollegen derselben Schule, sondern von einem der Schule und einem einer anderen Schule korrigiert. Das führt zu mehr Zeitdruck und Aufwand für die Lehrkräfte.

Wie wird die Panne aufgearbeitet?