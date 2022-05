Vier Menschen verletzt : Was hinter der Schießerei in Duisburg steckt

Was hinter der Schießerei in Duisburg steckt

Ein Einschussloch: Bei Schüssen auf offener Straße sind am Mittwoch vier Menschen in Duisburg verletzt worden. Foto: dpa/Erwin Pottgiesser

Update Duisburg Schüsse fallen, Menschen schreien und fliehen. Ein Konflikt zwischen der Rockergruppe Hells Angels und einem türkisch-arabischen Clan in Duisburg ist eskaliert. Was steckt dahinter?

Bei Schüssen auf offener Straße sind im Duisburger Norden am Mittwochabend vier Menschen verletzt worden. Zwei Schwerverletzte werden ins Krankenhaus gebracht, sind aber laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Zwei weitere Personen sind eigenständig zum Arzt gegangen.

Vier Minuten nach dem ersten Notruf um 20.40 Uhr sei die Polizei vor Ort gewesen, berichtet NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag. 15 Menschen werden vorübergehend festgenommen. Sie zählten entweder zur Rockergruppe Hells Angels und deren Umfeld, oder zu einem türkisch-arabischen Clan, dessen Namen der Minister nicht nennt. Wie in diesen Kreisen üblich: Mit der Polizei reden will offenbar keiner von ihnen.

„Die Bilder sind schockierend“, sagt Reul. „Der gestrige Abend führt uns vor Augen, wie wichtig es ist, bei diesem Problem am Ball zu bleiben. Clan-Kriminalität ist keine PR-Erfindung, sondern ein Riesenproblem, dass die Menschen besonders im Ruhrgebiet in Angst und Schrecken versetzt. Totschweigen ist keine Lösung“, sagt er.

Nun also Rocker gegen Clans. Für den Innenminister ist das kein ganz neuer Konflikt und auch keine neue Dimension. Schon vor einigen Jahren kämpften Rocker mit und gegen Clan-Angehörige etwa in Erkrath bei Düsseldorf. Und wie damals schweigen die Beteiligten eisern, wenn es darum geht, etwas über die Hintergründe zu erfahren.

Der neue Duisburger Polizeipräsident Alexander Dierselhuis, der erst am 1. April seine neue Position angetreten hat und als Experte für Clan-Kriminalität gilt, bricht eine Dienstreise ab und kehrt nach Duisburg in sein Präsidium zurück.

„Vorfälle dieser Art, dieser Intensität, hat es in Duisburg lange nicht gegeben“, sagt der Polizeipräsident. Von einer weiteren oder gar dauerhaften Eskalation geht er aber nicht aus: „Da spricht nach dem aktuellen Ermittlungsstand nichts dafür. Die Gewalt so auf die Straße zu tragen, ist für die Organisierte Kriminalität geschäftsschädigend. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass man wieder zurückfahren wird.“ Auch der Innenminister glaubt nicht, dass sich die Lage nun noch weiter Hochschaukeln wird.

Im Zusammenhang mit den Schüssen gibt es in der Nacht einen Einsatz von Spezialkräften in Duisburg. Das SEK verschafft sich gewaltsam Zutritt zu einem Haus, das einer Großfamilie gehören soll. Die Verdächtigen waren aber schon geflohen, niemand wird dort angetroffen. Auch in umliegenden Städten seien Kräfte im Zusammenhang mit den Schüssen in Hamborn zum Einsatz gekommen, so die Polizei. „Bei uns haben in dieser Nacht nur wenige geschlafen“, berichtet ein Polizeisprecher der „WAZ“.