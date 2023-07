Einkommenssteuer : Was ein Aus des Splittings bedeuten würde

Düsseldorf SPD-Chef Klingbeil fordert die Abschaffung des Ehegatten-Splittings. Das würde Familien mit 25 Milliarden Euro im Jahr belasten, warnt das Finanzministerium. Der Steuerzahler-Bund rechnet vor, was das konkret bedeutet.

In dem genannten Beispiel müsste das Paar demnach 4783 Euro zusätzlich an Steuern im Jahr zahlen. Klingbeil sagt offen: „Ich bin dafür, dass höhere Einkommen mehr schultern und mehr Verantwortung tragen.“ Er will das Splitting nur für neue Ehen streichen.

Was spricht für eine Reform? Grüne und SPD fordern seit langem eine Abschaffung oder Reform. Ihr Argument: Das Splitting halte Frauen vom Arbeitsmarkt fern, da der Splitting-Vorteil am größten ist, wenn einer viel verdient und der andere gar nichts. „Eine Reform des Ehegattensplittings könnte Erwerbsbeteiligung von Frauen steigern und Steuermehraufkommen erzielen“, erklärt etwa Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW).

Was bringt das Aus für den Arbeitsmarkt? Viel, meint das DIW. Das sehen andere anders. Auch unter Anreiz-Aspekten bringe eine Abschaffung wenig, meint IW-Forscher Beznoska. „Die zu erwartenden zusätzlichen Arbeitsanreize einer solchen Begrenzung sind eher gering. Weitere Hindernisse wie die kostenlose Mitversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung, wenn nur maximal ein Mini-Job aufgenommen wird, oder zu wenig Kinderbetreuungsmöglichkeiten sind dann weiterhin vorhanden“, so Beznoska. „Viele Ehepaare, insbesondere mit kleineren Kindern, leben aus einem Topf, in dem alles erwirtschaftete Einkommen auch beiden Partnern zur Verfügung steht - unabhängig davon, wer dies erwirtschaftet hat. In diesem Fall ist das Ehegattensplitting das effizientere Besteuerungssystem, da es die Aufteilung zwischen Erwerbs- und Heimarbeit nicht verzerrt.“ Denn ohne Splitting zahlt ein Paar mit zwei Gleichverdienern weniger Steuern als bei einer Ehe, in dem nur einer die Gesamtsumme verdient. Das würde gegen den Grundsatz der Besteuerung nach Leistungsfähigkeit verstoßen. Der IW-Forscher mahnte aber auch: Reformen, die die Arbeitsanreize für den Zweitverdiener verbessern, seien prinzipiell sinnvoll.