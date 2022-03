„Und als Zeuge 110 wählen“ : Was die Polizei zur Fahrradsicherung rät

Wie es die Polizei zur Diebstahlsprävention empfiehlt: Das Fahrrad wird mit einem massiven Schloss an ein feststehendes Objekt angeschlossen. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Service Aachen Ist ein GPS-Tracker am Fahrrad eine gute Sicherungsmaßnahme gegen Diebe? Und warum ist die Rahmennummer wichtig? Was die Polizei in unserer Region rät und warum sie dringend auf Menschen angewiesen ist, die bei verdächtigen Handlungen einfach die 110 wählen.