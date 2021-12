„NRW Check“ : Was denken die Menschen in NRW? Antworten heute, 16 Uhr.

Heute gibt es die ersten Umfrageergebnisse des „NRW Check“ der Tageszeitungen in Nordrhein-Westfalen. Foto: grafik

Aachen Wie ist die Lage im Land fünf Monate vor der Landtagswahl in NRW? Was beschäftigt die Menschen? Was trauen sie der Politik zu? Start des „NRW Check“, einer vierteiligen Umfrage der Tageszeitungen in NRW.

Vor der Landtagswahl wollen es die Zeitungen, die in NRW erscheinen, im „NRW Check“ wissen: Was treibt die Menschen im Land um? Wem vertrauen sie? Wollen sie eine Impfpflicht? Die 38 Zeitungen haben deswegen das Meinungsforschungsinstitut Forsa beauftragt, bis zur Landtagswahl in vier Wellen wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger zu befragen, darunter unsere Zeitung. Das Ergebnis der ersten Umfrage wird heute Nachmittag vorliegen.

Für den „NRW Check“ wurden in der ersten Welle 2009 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in NRW in der Zeit vom 26. November bis 7. Dezember befragt. Bis zur Landtagswahl am 15. Mai 2022 werden im Januar/Februar, März und April/Mai drei weitere Befragungswellen folgen, in denen neben der „Sonntagsfrage“ und der Zufriedenheit mit der Landesregierung auch die Meinung der Menschen zu den wichtigsten landes- und bundespolitischen Themen erhoben wird.

Ist Corona das zentrale Thema für die Menschen in NRW? Gehen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in NRW zu weit? Wie viele Menschen befürworten eine Impfpflicht? Und wie viele einen erneuten Lockdown? Darum geht es in einem Themenbereich.

Die Landespolitik ist ein weiterer großer Themenkomplex. Wer würde gewählt, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre? Wissen die Menschen überhaupt, dass am 15. Mai 2022 die nächste Wahl ansteht? Wie zufrieden sind die Bürgerinnen und Bürger mit der geleisteten Arbeit der Landesregierung und wie steht es um die Zufriedenheit mit Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU)? Wer würde eine Direktwahl um das Ministerpräsidentenamt gewinnen – Wüst oder sein SPD-Kontrahent Thomas Kutschaty?

Dazu kommt der Themenbereich Klimaschutz und Kohle. Wie wichtig ist den Bürgerinnen und Bürger in NRW Klimaschutz? Ist es richtig, früher aus der Kohle auszusteigen? Wird das gelingen? Und welche Partei kann diesen Strukturwandel am ehesten bewältigen?

Heute um 16 Uhr gibt es die Antworten. Die 38 Zeitungstitel in NRW haben eine täglich gedruckte Auflage von rund zwei Millionen Exemplaren und erreichen pro Woche im Durchschnitt rund 9,8 Millionen Leserinnen und Leser.

