Aktuelle Zahlen : So ist die Lage auf den Intensivstationen

So ist die Lage auf den Intensivstationen

Das Coronavirus ist in den Krankenhäusern eine zusätzliche Belastung (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Interaktiv Aachen Die Infektionszahlen steigen und damit auch die Sorge, dass das Gesundheitssystem schon bald überlastet sein könnte. Wie ist die Situation in den Krankenhäusern in der Region? Eine Übersicht.

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) betreibt seit März 2020 in enger Zusammenarbeit mit dem Robert Koch-Institut (RKI) das sogenannte Intensivregister. Die digitale Plattform liefert einen Überblick über die Zahl intensivmedizinisch behandelter Covid-19-Patienten und über die Behandlungskapazitäten von über 1200 Krankenhäusern in Deutschland. Mögliche Versorgungsengpässe können so erkannt und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.