In eigener Sache : Warum unsere Kommentarfunktion ab sofort exklusiv für Abonnenten ist

In eigener Sache

Aachen Hass, Beleidigungen, Polemik, Rassismus, genervte Nutzer und Moderatoren: Der Diskurs im Internet ist oft negativ geprägt. Auch in unseren Kommentarspalten gibt es regelmäßig Fälle, die dazu führen, dass das Diskussionsklima auf unserer Webseite nicht immer Ihrem und unserem Anspruch entspricht. Das wollen wir ändern.

Unser oberstes Ziel ist es, Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, auf unserer Webseite eine Diskussionsplattform zu bieten, auf der Sie sich gerne austauschen. Eine Plattform, auf der Sie offen Ihre Meinung zu lokalen und überregionalen Ereignissen formulieren können, um mit anderen Nutzern in einen Austausch zu kommen – ohne dabei Sorge zu haben, für Ihren Beitrag beleidigt zu werden. Wir möchten ein offenes und freundliches Umfeld bieten, in dem alle Nutzer gerne mit uns diskutieren.

Immer wieder gibt es jedoch auch auf unserer Seite „Trolle“, die unsere Kommentarfunktion zur Stimmungsmache nutzen. Sie hinterlassen Kommentare, die beleidigend, rassistisch, gewaltverherrlichend oder diskriminierend sind – und manchmal sogar strafbar. In solchen Fällen greift unsere Redaktion ein, verwarnt Nutzer, löscht gegebenenfalls Kommentare oder blockiert Nutzerprofile. Bei der Vielzahl an täglich auf unseren Webseiten veröffentlichten Kommentaren erzeugt das einen großen Aufwand – und frisst Zeit, die wir künftig lieber in den konstruktiven Austausch mit unseren Leserinnen und Lesern investieren möchten.