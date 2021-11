Starkregen und Hochwasser : Warum Städte besonders gefährdet sind

Katastrophenalarm in der Stolberger Altstadt: Am 14. Juli schoss das Wasser der Vicht durch die Straßen. Foto: MHA/Michael Grobusch

Interview Aachen Mehr als vier Monate nach dem extremen Hochwasser in der Region sind viele Betroffene nach wie vor mit Aufräumarbeiten beschäftigt. An der RWTH Aachen suchen Wissenschaftler nach Lösungen für den Umgang mit Extremwetter.

Allenthalben wird überlegt, wie man sich gegen Extremwetterereignisse besser wappnen kann. Am Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr der RWTH Aachen befasst sich ein wissenschaftliches Team unter Leitung von Andreas Witte seit vielen Jahren mit der Frage, wie sich eine Stadt nachhaltig auf Starkregen, aber auch auf Hitze und Trockenheit einstellen muss. Mit Witte sprach unser Redakteur Peter Pappert.

Seit 25 Jahren sind Sie am RWTH-Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr tätig. Hat der Klimawandel in dieser Zeit Ihre Arbeit verändert?

Witte: Inhaltlich auf jeden Fall. Wir befassen uns mit dem Klimawandel und seinen Konsequenzen hier am Institut seit mehr als zehn Jahren; das ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit geworden.

Beeinflussen Extremwetterereignisse (Hitze, Stürme, Starkregen) die Lebensqualität in Städten stärker als auf dem Land?

Witte: Die Hitze auf jeden Fall. In Städten gibt es eher versiegelte Flächen und verdichtetes Bauen. Es gibt weniger Luftaustausch und Ausgleichsflächen, die für Kühlung sorgen. Wenn Städte stark versiegelt sind, sind sie auch durch Starkregen und Hochwasser mehr gefährdet. Nach einer langen Trockenphase läuft das Wasser über einen ausgetrockneten Boden aber genauso ab wie über eine Asphalt- oder Betonfläche. Durch Fließgewässer sind ländliche und städtische Bereiche im Extremfall gleichermaßen gefährdet. In Städten ist das Schadenspotenzial immer höher wegen der vorhandenen Infrastruktur und der höheren Einwohnerzahl.

Gibt es einen direkten Zusammenhang von Bodenversiegelung, Klimawandel, mehr Wasser in der Atmosphäre, Starkregen und Überschwemmungen?

Witte: Dass mit zunehmenden Temperaturen die Wassermenge in der Atmosphäre steigt, ist wissenschaftlich unstrittig. Wie sich das zu welchen Zeiten vor Ort konkret auswirkt, ist noch nicht genau zu sagen.

Experte für klimagerechte Stadtentwicklung und Stadtplanung: Dr. Andreas Witte vom Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr der RWTH Aachen. Foto: RWTH Aachen

Sie forschen über das Wirkungsgefüge von Extremwetterereignissen, Stadtplanung und Architektur. Womit befassen Sie sich da genau?

Witte: Wir schauen zum Beispiel in einer Stadt, wie viele Frei- und Grünflächen vorhanden sind. Wir müssen Ausgleichsflächen und Versickerungsmöglichkeiten bei der Stadtplanung berücksichtigen. Dazu gehört auch Dachbegrünung, die wiederum für zusätzliche Kühlung sorgt.

Immer mehr Böden werden versiegelt, die Immobilienwirtschaft investiert, zu wenig Grün und der Klimawandel werden beklagt. Schon länger gibt es wissenschaftliche Studien über die Zusammenhänge dieser Phänomene. Konsequenzen werden aber nicht gezogen – oder?

Witte: So pauschal kann man das nicht sagen. Viele Kommunen schauen sich ihr Stadtgebiet und dort besonders gefährdete Bereiche schon genauer an und entwickeln mittlerweile entsprechende Klima-Anpassungskonzepte. Seit 2013 gibt es im Baugesetzbuch die Verpflichtung, Klimaanpassung und Klimaschutz in der Bauleitplanung zu berücksichtigen. Das ist zwar eine etwas schwammige Formulierung, aber einzelne Kommunen reagieren doch sensibel auf die Veränderungen. In Aachen haben wir eine Kessellage, in der Innenstadt ziemlich verdichtete Bereiche, und es gibt hier schon Ansätze, das im Flächennutzungsplan auch entsprechend zu berücksichtigen. Also: mehr Dächer begrünen, weniger Flächen versiegeln.

Wo läuft das besonders gut?

Witte: Solingen, Wuppertal und Remscheid – das bergische Städtedreieck – sind da schon ziemlich weit, weil sie wegen ihrer Lage immer schon Probleme mit Starkregen und Sturzfluten hatten. Bonn und Aachen haben sich bereits intensiv mit dem jeweiligen Stadtklima beschäftigt. Für den Aachener Talkessel gibt es da schon seit längerem ein Klima-Anpassungskonzept.

Passt sich also der Städtebau der Natur an?

Witte: Teilweise. Es geht so langsam los. Flächendeckend ist das aber noch nicht der Fall. Aachen war beim Thema Stadtklima früh dabei. Schon in den 90er Jahren gab es hier eine Stadtklima-Untersuchung.

Ist der Vorwurf demnach unberechtigt, der moderne Mensch ignoriere die Natur und ihre Urgewalt und habe den Respekt vor den Naturgewalten verloren?

Witte: Das ist ein anderes Thema. An Flüssen ist das Hochwasser auf einen engen Stadtbereich begrenzt. Viele Flüsse sind kanalisiert worden, Überflutungsflächen im Vorlauf wurden reduziert; das hat wiederum die Fließgeschwindigkeiten erhöht. Im Sommer haben wir allerdings einen Extremstfall erlebt. Im Gebiet der Ahr gab es auch in der Vergangenheit – etwa alle hundert Jahre – starke oder sogar noch stärkere Sturzfluten. In Stolberg und Eschweiler ist es in dieser extremen Form bisher noch nicht passiert. Zwar hatten sich auch Unternehmen in Stolberg auf Flusshochwasser vorbereitet, aber von den Ausmaßen im letzten Sommer waren alle überrascht. Die entstandenen Schäden hätte man auch mit Klima-Anpassungskonzepten nicht verhindern können. Das ist ein Wasserbauproblem.

Wie gehen wir mit unseren Flüssen um? Was landwirtschaftlich genutzt wird, steht zum Beispiel als Überflutungsgebiet, um Wasser zurückzuhalten, nicht mehr zur Verfügung. Darauf haben die Städte manchmal aber gar keinen Einfluss. Im Oberlauf eines Flusses ist im Laufe der Jahrzehnte vielleicht schleichend das eine oder andere passiert; wer dann im Unterlauf liegt, den erwischt es.

Welche Konsequenzen werden nun gezogen? Ist der Wunsch, dass es wieder so schön wird wie vorher, größer als die Einsicht, dass anders und womöglich woanders neu gebaut werden muss?

Witte: Teils – teils. Für Stolberg und Eschweiler gibt es ein Masterplan-Verfahren unter der Federführung des Wasserverbands Eifel-Rur, in dem wasser- und städtebauliche Maßnahmen erwogen werden. Wo liegen Wohngebiete? Wie werden Gebäude gestaltet? Wie lassen sich Keller und Untergeschosse besser schützen? Wie leite ich den Fluss durch eine Stadt? Was ist in dessen Oberlauf zu tun? All das muss ineinandergreifen.

Was macht Ihnen mehr Sorge: die zunehmende Hitze oder Stürme und Starkregen?

Witte: Das hängt von jeder einzelnen Kommune ab. Wir entwerfen derzeit ein Klima-Anpassungskonzept für Alsdorf. Die Stadt hat den Vorteil, dass sie keinen größeren Fluss in der Nähe hat. Aber hier kommt in der Umgebung auch das Thema Dürre hinzu, das die Landwirtschaft und die Wälder betrifft. Eine andere Frage ist, wie sich Straßenbäume schützen lassen.

Wie sind Sie dazu gekommen, sich mit einem Klima-Anpassungskonzept für Alsdorf zu beschäftigen?

Witte: Die Stadt hatte diese Aufgabe ausgeschrieben. Zuvor hatten wir schon 2018 mit der Städteregion einschließlich der Stadt Aachen ein Projekt zur Klima-Anpassung gemacht; das hieß ESKAPE – Entwicklung städteregionaler Klima-Anpassungsprozesse.

Hatte das Konsequenzen? Richten sich die Kommunen nach den von Ihnen entwickelten Maßgaben? Oder versickert das, weil es politisch nicht gewollt ist oder vernachlässigt wird?

Witte: In den letzten Jahren haben sich viele Kommunen von sich aus damit auseinandergesetzt. Klima-Anpassung ist in der Stadt- und Bauleitplanung ein Belang von vielen; es geht ja auch um Fragen des bezahlbaren Wohnraums oder der Mobilität. Die Kollegen in den Verwaltungen der einzelnen Kommunen sind an Klimafragen schon sehr interessiert. Aber es ist noch keine kommunale Pflichtaufgabe. Sie brauchen zudem genügend Fachleute. Die Politik ist noch zögerlich, weil ihr die Prognosen als zu unsicher erscheinen.

Nach den Flutereignissen im Sommer gab es viel spontanes Erkenntnisinteresse in Politik und Medien. Nur vier Monate später stellt sich die Frage, ob das schon wieder vorbei ist und letztlich doch alles beim Alten bleibt.

Witte: Wir haben vor wenigen Jahren mal eine Untersuchung in dem genannten bergischen Städtedreieck gemacht, wohin Menschen bei Hitze ausweichen. Das wurde einerseits von Stadtverwaltungen unterstützt, andererseits gab es Bürger- und Politikerreaktionen, ob die Stadtverwaltung denn nichts Besseres zu tun habe, als sich um Hitze zu kümmern. Zwei Jahre später hatten wir einen ausgeprägten Hitzesommer; da sah es auf einmal ganz anders aus.

Was müsste in einer Stadt wie Aachen geschehen, damit sie als sogenannte Schwammstadt, als Stadt mit mehr Parks und anderer Architektur besser auf Wetterextreme eingestellt ist?

Witte: Dieser Begriff geistert seit einiger Zeit durch die Welt der Planer und ist selbst ein bisschen schwammig. Es geht darum, mehr Versickerungsmöglichkeiten zu schaffen – in Parks und Grünflächen oder mit Dachbegrünung. Möglichst viele Flächen zu haben, in denen Wasser versickern kann, ist in jedem Fall sinnvoll. Das lässt sich nur nicht so einfach umsetzen. Im Bestand lässt sich nicht mehr viel ändern. In der Aachener Innenstadt wird das schwierig.

Warum?

Witte: Ich brauche den Schwamm da, wo das meiste Wasser ankommt. Das wäre in Aachen zum Beispiel der Kaiserplatz. Unsere Kollegen vom Wasserbau machen gerade eine Untersuchung für Aachen, in der genau untersucht wird, wo sich Wasser sammelt. Es geht einmal um den Oberflächenabfluss, andererseits um das Kanalsystem. Aachen hat bereits eine Grünflächensatzung , um möglichst viele Flächen zu kreieren, die Wasser zurückhalten. Wenn der Campus entsteht, wenn der Theaterplatz umgestaltet wird, ergeben sich neue Möglichkeiten. Die muss man gezielt und konsequent nutzen. Wir sind mit der Stadt Aachen im Gespräch – auch über grünere Straßen, die weniger hitzeempfindlich sind und Wasser aufnehmen können.

