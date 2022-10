Insekten auf Wanderschaft : Warum diesen Herbst so viele Marienkäfer unterwegs sind

Aachen Besonders an sonnigen und milden Herbsttagen tummeln sich Marienkäfer gerne auf Hauswänden oder auf dem Balkon. Es scheint, als würde die Zahl der Insekten aktuell rapide zunehmen. Aber stimmt das?

Große Schwärme von Marienkäfern haben in den vergangenen Tagen viele Menschen in Staunen versetzt. Wie der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) erklärt, gibt es aktuell aber keine „Marienkäfer-Plage“. Vielmehr nutzen die Insekten jedes Jahr die letzten milden Sonnentage im Oktober und November, um sich für die Überwinterung vorzubereiten. Die Insekten sind dazu in Gruppen und teils sogar in großen Schwärmen von mehreren Tausend Insekten unterwegs.

Wenn Marienkäfer durch offene Fenster in Wohnungen gelangen, geschieht dies „eher zufällig“, so der Nabu. Bei der Suche nach Orten zum Überwintern legen die Insekten nämlich Wanderpausen ein – meist an aufgewärmten Hauswänden, auf Balkongeländern oder Pflanzen. Zu Hunderten krabbeln die Käfer dabei aber auch schon mal durch Fenster in warme Wohnungen. Unerwünschte Eindringlinge könnten mit Hilfe von Kehrblech und Handfeger wieder sanft hinaus befördert werden. Schaden richten sie in Wohnungen nicht an – sie ernähren sich hauptsächlich von Blatt- oder Schildläusen und haben kein Interesse an Möbeln oder Kleidung.