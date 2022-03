Propaganda und Falschmeldungen : Warum Fake-Videos so schwer zu erkennen sind

Der russische Überfall auf die Ukraine wirkt sich auch auf die sozialen Netzwerke aus (Symbolbild). Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Düsseldorf Landeskriminalamt und Verfassungsschutz in NRW erklären, wieso Falschnachrichten in sozialen Netzwerken häufig nicht direkt erkannt werden können. Wer steckt hinter den Propaganda-Videos und was soll damit bezweckt werden?