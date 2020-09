Kostenpflichtiger Inhalt: Tote in Geilenkirchen : Warum erstach ein 55-Jähriger seine eigene Frau?

Die Goethestraße in Geilenkirchen, 25. August: Die Polizei wird zum Einsatz gerufen, in einer der Wohnungen soll eine Frau getötet worden sein. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Geilenkirchen/Aachen Am 25. August fand die Polizei die Leiche einer Mutter in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Geilenkirchen. Nun haben die Ermittler erste Details des Vorfalls bekannt gegeben.