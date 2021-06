Ikea und Co. : Warnstreiks im NRW-Einzelhandel

Düsseldorf Corona hatte für den Einzelhandel starke Auswirkungen: Nun ringen Branchenvertreter um einen neuen Tarifvertrag. In NRW werden einige Beschäftigte heute die Arbeit niederlegen.

Im Tarifstreit in Nordrhein-Westfalens Einzelhandel kommt es zu Warnstreiks. Die Gewerkschaft Verdi kündigte für Mittwoch Arbeitsniederlegungen in zahlreichen Städten an, darunter Duisburg, Gelsenkirchen, Bonn, Köln, Essen und Düsseldorf. Es geht um die Innenstädte und um Standorte der Möbelhauskette Ikea. In Dortmund soll es eine Kundgebung geben – Beschäftigte von Ikea, Saturn, H&M und weiteren Ketten werden erwartet.