WDR betroffen : Warnstreiks bei Öffentlich-Rechtlichen führen zu Programmauswirkungen

München/Köln Wie lange sich der Tarifstreit um die Gehälter der Beschäftigten in öffentlich-rechtlichen Sendern noch hinziehen wird, ist unklar. Gewerkschafter erhöhen den Druck mit erneuten Warnstreiks.

Warnstreiks von Beschäftigen haben sich am Mittwoch auf das Programm mehrerer öffentlich-rechtlicher Sender ausgewirkt. Gewerkschaften hatten zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um Druck in den laufenden Tarifverhandlungen zu machen. Es sind nicht die ersten Warnstreiks in dem Konflikt.