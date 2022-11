WDR betroffen : Warnstreiks bei ARD-Häusern führen zu Programmeinschränkungen

München/Köln Warnstreiks von Beschäftigen haben sich am Mittwoch auf das Programm mehrerer öffentlich-rechtlicher Sender ausgewirkt.

Gewerkschaften hatten zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um Druck in den laufenden Tarifverhandlungen zu machen. Es sind nicht die ersten Warnstreiks in dem Konflikt.

Die Auswirkungen waren unterschiedlich: Im ARD-TV-Gemeinschaftsprogramm Das Erste sahen Zuschauer am Vormittag statt einer Live-Ausgabe der vom Westdeutschen Rundfunk (WDR) produzierten Sendung „Live nach Neun“ eine Best-of-Folge. Im größten ARD-Sender WDR gab es auch Änderungen bei den Hörfunknachrichten, wie der Sender mitteilte. WDR5 übernahm in der Nacht die Nachrichten von NDR Info des Norddeutschen Rundfunks (NDR), WDR2 und 1LIVE sendeten die SWR Nachrichten aus der ARD Pop-Nacht.

In den Radioprogrammen von BR24 des Bayerischen Rundfunks (BR) und beim Deutschlandfunk des Deutschlandradios wurden die Warnstreiks in den eigenen Häusern thematisiert. Der BR rechnete in Hörfunkprogrammen mit einzelnen Sendungsausfällen bei BR-Klassik und Bayern 2 und mit einem eingeschränkten Nachrichtenangebot bei BR24 Radio sowie Musikprogramm ohne Moderation bei BR Schlager.