Öffentlicher Dienst : Warnstreiks am Dienstag in NRW

Warnstreiks am Dienstag in NRW

Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks am Dienstag in Nordrhein-Westfalen aufgerufen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Düsseldorf In mehreren Bundesländern haben am Dienstag die angekündigten Warnstreiks im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen begonnen.

In Nordrhein-Westfalen und Bayern gab es in einzelnen Städten Aktionen vor städtischen Betrieben. Geplant waren auch punktuelle Warnstreiks in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. In anderen Ländern starten die Aktionen in den kommenden Tagen.