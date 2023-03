Verwaltungen, Nahverkehr, Kliniken : Schon wieder Warnstreiks: Das kommt auf Sie zu

Kein Ende in Sicht: Die Gewerkschaften haben die nächsten Streiktage angekündigt (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Region Die Gewerkschaften Verdi und Komba haben für die kommenden Tage erneute Warnstreiks angekündigt, die auch die Region betreffen. Am Freitag werden zudem die größten NRW-Flughäfen bestreikt. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für Dienstag Großkundgebungen in Gelsenkirchen, Mönchengladbach und Köln mit insgesamt mehr als 30.000 Streikenden angekündigt.

Für Dienstag seien die Beschäftigten aus vielen Bereichen wie kommunalen Verwaltungen, kommunalen Betrieben, Kitas, Jobcenter und Sparkassen zu Warnstreiks aufgerufen, teilte Verdi NRW am Donnerstag mit. Für Bürgerinnen und Bürger werde es an dem Tag erhebliche Einschränkungen in ganz Nordrhein-Westfalen geben, kündigte die Gewerkschaft an. Wir haben die Auswirkungen in der Region für Sie zusammengefasst, sortiert nach unseren Landkreisen. Wir aktualisieren den Artikel fortlaufen.

Städteregion Aachen

Wie die Aachener Ortsgruppe der Komba am Donnerstag mitteilt, sollen die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes an gleich drei Tagen die Arbeit niederlegen. Ein Schwerpunkt sind abermals die städtischen Kitas. Viele von ihnen dürften am Montag und Dienstag geschlossen bleiben oder nur eingeschränkte Betreuungszeiten bieten. Zum Warnstreik aufgerufen sind am Montag, 20. März, alle Beschäftigten in den Aachener Kindertagesstätten und des Service Centers Aachen, am Dienstag, 21. März, richtet sich dieser Appell der Komba nur an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kitas.

Nicht nur mit verschlossenen Türen in Kitas, Schwimmhallen und Bezirksämtern ist zu rechnen. Zahlreiche Aachener dürften zudem sprichtwörtlich auf ihrem Müll sitzen bleiben. Denn auch die Beschäftigten des Stadtbetriebs sind aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Das gilt am Montag nach Angaben von Komba für alle Beschäftigten des Stadtbetriebs, am Dienstag nur für die Abfallentsorgung.

Die Gewerkschaften hatten einen harten Arbeitskampf angekündigt. Dazu passt, dass Komba in Aachen auch für Donnerstag, 23. März, zum Warnstreik aufruft. Alle Beschäftigten der Stadtveraltung Aachen sowie der städtischen Eigenbetriebe sollen ihre Arbeit niederlegen. Am frühen Morgen wollen die Streikenden von Aachen nach Gelsenkirchen zur zentralen Komba-Kundgebung aufbrechen.

Auch die Kolleginnen und Kollegen von Verdi wollen in der kommenden Woche an zwei Tagen in Folge für den andauernden Arbeitskampf mobilisieren. In Kitas, in offenen Ganztagsschulen und in vielen weiteren Bereichen des öffentlichen Dienstes. Auch der ÖPNV ist betroffen. Wie die Aseag mitteilt, werden am Montag und Dienstag erneut alle Busse der Aseag im Depot bleiben.

Kreis Heinsberg

Aufgerufen sind auch Beschäftigte des öffentlichen Dienstes im Kreis Heinsberg, darunter alle Kommunalverwaltungen, inklusive der städtischen Kitas, der Eigenbetriebe und Schwimmbäder. Auch die Mitarbeiter der Sparkasse sollen sich am Streik beteiligen. Am Dienstag soll dann auch die Mitarbeiter bei Westverkehr laut Verdi die Arbeit niederlegen. „Die Maßnahmen dürften Auswirkungen besonders in den Städten Heinsberg und Geilenkirchen haben“, sagt Gewerkschaftssekretär Stephan Frenken auf Nachfrage unserer Zeitung.

Kreis Düren

Am Dienstag, 21. März, wird es erneut zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr kommen. Verdi hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rurtalbus im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen zu einem Warnstreik aufgerufen. „Die eigenen Busse des Unternehmens werden daher am Dienstag von Betriebsbeginn bis Betriebsende nicht fahren“, teilt die Rurtalbus GmbH mit.

Auch die Eigenbetriebe wie der Dürener Service Betrieb – und damit die Müllabfuhr in Düren und das Schwimmbad – sind zum Streik aufgerufen. Eltern sollten sich darüber hinaus darauf einstellen, dass auch die Kita-Betreuung erneut wegbricht. Denn die städtischen Kitas und die kreisweit agierenden Kreismäuse sind ebenfalls zum Streik aufgerufen. Darüber hinaus umfasst die Liste der zum Streik Aufgerufenen den Wasserverband Eifel-Rur, die LVR-Klinik und die Bundeswehr im Kreis Düren.

Das sagt Verdi

„Wir werben bei den Bürgerinnen und Bürgern im Land um Verständnis für die Streikaktionen. Von den Tarifverhandlungen sind 640.000 Angestellte in den Kommunen und des Bundes allein in NRW betroffen. Sie haben das Recht auf eine faire Gehaltserhöhung in diesen schwierigen Zeiten“, erklärte Landesbezirksleiterin Gabriele Schmidt. Zur Kundgebung in Köln werde Verdi-Chef Frank Werneke erwartet.

Hintergrund der Warnstreiks ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst, wo es um Beschäftigte von Bund und Kommunen geht. Verdi sowie der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit ungefähr 2,5 Millionen Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es trotz eines Arbeitgeberangebotes noch keine Annäherung zwischen den Tarifparteien gegeben. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Ende März angesetzt.

Flughäfen

An den beiden größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf und Köln/Bonn, haben ganztägige Warnstreiks begonnen. Das bestätigte ein Verdi-Sprecher am frühen Freitagmorgen. Die Gewerkschaft rief Beschäftigte der Fluggastkontrolle, der Personal-, Waren- und Frachtkontrolle sowie Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zu Arbeitsniederlegungen auf. Nach den vorläufigen Angaben der beiden Flughäfen fallen am Freitag voraussichtlich Hunderte Flüge aus.

„Aufgrund der Warnstreiks gibt es heute keinen regulären Passagierflugverkehr am Flughafen Köln/Bonn“, teilte der Airport mit. Der Warnstreik werde bis Mitternacht und in Teilbereichen sogar bis Samstagmorgen um 7 Uhr andauern.

„Wir haben eine gute Beteiligung, die Stimmung ist entschlossen“, sagte der Verdi-Sprecher. Am Flughafen Köln/Bonn habe der Warnstreik bereits am Donnerstagabend um 22 Uhr begonnen, in Düsseldorf legten die Beschäftigten ihre Arbeit am Freitag um 3 Uhr nieder. Nach Angaben der Gewerkschaft streiken allein in Düsseldorf rund 500 Beschäftigte.

Die beiden Airports raten den Passagieren, sich vor der Anreise zum Flughafen bei ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter nach dem Status ihres Fluges zu erkundigen. Zuvor hatte auch Verdi erklärt, Fluggäste müssten am Freitag an den beiden Airports mit Verspätungen, längeren Wartezeiten sowie Flugausfällen rechnen.

Am Flughafen Köln/Bonn fallen am Freitag nach Angaben des Airports fast alle Flüge aus. 144 der ursprünglich geplanten 148 Starts und Landungen von Passagierflugzeugen könnten nicht stattfinden, sagte ein Sprecher am frühen Freitagmorgen. Ein Teil davon werde über andere Flughäfen abgewickelt, der Rest annulliert. Der Flughafen Düsseldorf will einen Notbetrieb aufrechterhalten. 264 der ursprünglich 391 geplanten Starts und Landungen werden ausfallen, wie ein Airport-Sprecher am Freitagmorgen bestätigte.

Nach Angaben des Flughafenverbands ADV sind in Düsseldorf, Köln/Bonn, Stuttgart sowie Karlsruhe/Baden-Baden über 76.000 Passagiere von den Warnstreiks betroffen. Die Airlines hätten insgesamt rund 580 Verbindungen gestrichen. „Die Dauer und der Umfang des Streiks sind unverhältnismäßig und sprengen die Dimensionen eines Warnstreiks. Gegenwärtig erleben wir eine große Rücksichtslosigkeit“, meinte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel.

An den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn hatten bereits am 27. Februar eintägige Warnstreiks erhebliche Einschränkungen gebracht. Durch die Arbeitsniederlegungen fielen Hunderte Flüge aus.

(red)