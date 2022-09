Tarifverhandlungen : Warnstreik beim WDR führt zu Programmausfällen

Mitarbeiter des WDR demonstrieren vor der Rundfunkanstalt in Köln für höhere Löhne. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Köln Ein Warnstreik in den laufenden Tarifverhandlungen hat beim Westdeutschen Rundfunk (WDR) zu Programmausfällen geführt.

Im WDR-Fernsehen entfielen beziehungsweise entfallen am Dienstag die Sendungen „Hier und Heute“ und „Servicezeit“, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Nachmittag in Köln mitteilte. Es wurden Alternativprogramme eingeplant.