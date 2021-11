Tarifstreit : Warnstreik an der Uniklinik Aachen droht

Universitätsklinikum Aachen: Während am Dienstag in Essen, Düsseldorf und Köln gestreikt werden soll, soll das Pflegepersonal in Aachen erst kommende Woche die Arbeit niederlegen. Foto: ZVA/Michael Jaspers

Aachen Nach der ergebnislosen zweiten Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für Dienstag zu einem eintägigen Warnstreik an mehreren Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen aufgerufen. In Aachen wird erst in der kommenden Woche gestreikt.