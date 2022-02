Flughafen Köln/Bonn : Warnstreik am Montag sorgt für zahlreiche Flugausfälle

Köln/Bonn Wegen eines Warnstreiks sind am Montagmorgen am Flughafen Köln/Bonn zahlreiche Flüge ausgefallen. Wie der Website des Flughafens zu entnehmen war, wurde die Mehrzahl der Flüge für den Vormittag gestrichen.

Auch für Flüge am Nachmittag waren bereits einige Ausfälle angekündigt. Betroffen waren demnach sowohl um Flüge im In- als auch ins Ausland.

Passagierkontrollen in Köln/Bonn sind Aufgabe der Bundespolizei, die dafür private Sicherheitsunternehmen einsetzt. Der Flughafen ist nicht Tarifpartner, sondern lediglich die Arbeitsstätte, an der der Arbeitskampf ausgetragen wird.

In der Luftsicherheitsbranche läuft derzeit ein Tarifstreit. In zwei Gesprächsrunden zur Erhöhung der Entgelte für Sicherheitskräfte an Verkehrsflughäfen konnte bisher keine Einigung erzielt werden. Die Gewerkschaft verhandelt bundesweit nach eigenen Angaben für etwa 25.000 Branchenbeschäftigte mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen. Die Verhandlungen sollen Dienstag und Mittwoch in Berlin fortgesetzt werden.