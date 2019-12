Warmer Winter : Kraniche haben keine Lust auf Deutschland

Nur wenige Kraniche haben derzeit Lust auf den Winter in Deutschland. In diesem Dezember wurden nach Angaben des Kranichzentrums des Naturschutzbundes in Groß Mohrdor bei Stralsund in den Regionen an der Ostseeküste nicht einmal halb so viele Kraniche wie im Vorjahr gesichtet. Foto: dpa/Jens Büttner