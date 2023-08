Wandern in Bonn : Stille Pfade unterm Blätterdach

Eine Tour zum Entschleunigen: Aussicht vom Kreuzberg in Bonn. Foto: Ingrid Retterath

Bonn Dem Stadttrubel enthoben, findet man in den Wäldern des Bonner Venusbergs Ruhe und Erholung.

Inmitten des Bonner Stadtgeländes, zwischen Poppelsdorfer Schloss und Godesburg, erhebt sich ein bewaldeter Hügel: der Venusberg. Sein Name leitet sich von Venn-Berg ab, da es sich bei dem Bergplateau um ein ausgetrocknetes Hochmoor handelt.

Wir wandern von unserem Startpunkt am Parkplatz aus am Haus der Natur vorbei. Neben der Dauerausstellung „Großstadtwald“ finden in der Umweltbildungseinrichtung diverse Projekte statt. Der liebevoll angelegte Bauerngarten, an dem wir als Nächstes vorbeikommen, ist eines davon.

Links erstreckt sich ein großer Spielplatz. Etwas abgeschirmt vom Weg findet sich ein Klangbaum, der aus einer 250 Jahre alten Buche geschnitzt wurde. Wir treffen an einem Kiosk auf die Dottendorfer Allee.

Ein großes Holztor und ein Schild mit bunten Lettern markieren den Beginn des 2,3 Kilometer langen Wegs der Artenvielfalt mit neun Erlebnisstationen. Wir wollen davon heute nur den Barfußpfad (1) ins Programm aufnehmen. Deshalb wenden wir uns nach links in die Dottendorfer Allee und erreichen schon nach 250 Metern dessen Beginn. Die Schuhe sollte man mitnehmen, denn am Ende des Pfades geht unsere Wanderung weiter. Den Barfußpfad kann man aber auch umgehen, indem man die nächste Abzweigung nach rechts nimmt. Wohlig weich oder piksig und hart ist der Untergrund, über den wir laufen. Wer die Augen schließt, kann sich noch mehr auf das reine Gefühl konzentrieren.

Nach dieser lohnenden Fußmassage verlassen wir den Pfad und wenden uns nach rechts zum Waldau-Wildgehege (2). Als Erstes treffen wir auf Wildschweine. Dahinter erstrecken sich noch zwei weitere umzäunte Wiesen, für Rot- sowie für Damwild. Bei der nächsten Möglichkeit laufen wir nach links zwischen den Wildgehegen hindurch und, an einer Beobachtungsplattform vorbei, geradeaus wieder in den Wald hinein. Buchen mit knorpeligen und mehrfach verzweigten Stämmen fallen ins Auge.

Auch an der nächsten Kreuzung gehen wir geradeaus. Kiefern und Birken ergänzen den trockenen Mischwald. Unser Weg mündet auf einem asphaltierten Weg, der auch von Radfahrern genutzt wird. Wir gehen hier nach links auf ein großes graues Gebäude zu. Es gehört zum Universitätsklinikum, dessen Areal wir nun umrunden werden. An der Schranke wenden wir uns nach rechts auf den schattigen Weg an einer Hecke entlang. Wir sind wieder auf der Dottendorfer Allee sowie auf dem Krönungsweg (dreifarbig stilisiertes E und Schriftzug) des Eifelvereins. An einer offenen Schutzhütte beschreibt der Weg eine Linkskurve, und es gesellt sich nun noch die gelbe Muschel des Jakobswegs hinzu. Dem Krönungsweg folgen wir bis zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal.

Der Rundweg ist 10,4 Kilometer lang.

Es ist ruhig hier oben. Das Waldgelände mit dem hohen, alten Baumbestand fällt neben uns steil ins Tal ab. Den Abstecher zum Dottendorfer Jugendkreuz (3) nehmen wir mit, denn hier bietet sich von einer Plattform aus eine schöne Aussicht nach Bonn und Bad Godesberg. Gut zu erkennen sind das Siebengebirge und der runde Turm der Godesburg auf einem Hügel.

Wir folgen dem Krönungsweg bis zu einem Parkplatz, an dem wir entlanggehen. Von der Schranke an nehmen wir den urigen Wurzelpfad durch schattigen Robinienwald, der hinter Hecken parallel zur Straße verläuft. Weiter folgen wir der Markierung bis zu einer Kreuzung im Wald, an der wir das aus Basaltsteinen errichtete Denkmal Kaiser Wilhelms I. (4) erreichen, dem die Stadt Bonn diesen Hain zu seinem Gedächtnis gewidmet hat.

Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Foto: Myria Aurora Pribert

Hier wenden wir uns nach rechts und passieren eine Bank. Ein paar Schritte weiter gabelt sich der Weg dreifach. Wir verlassen den Krönungsweg und nehmen von den drei Möglichkeiten den linken, nicht asphaltierten Waldpfad. Sofort zieht uns wieder der einsame Wald in seinen Bann. Im spitzen Winkel mündet der Pfad auf einen anderen Waldweg, dem wir schräg rechts folgen. Bisher gab es kaum Gefälle. Nun beginnt der Abstieg nach Poppelsdorf. Duftender Kiefernwald umgibt uns, die Sonne malt helle Flecken auf den mit Zapfen übersäten Waldboden. Es geht immer geradeaus den Berg hinab.

Über Brücken und Stege

Bald werden Straßengeräusche vernehmlich, wir kommen der Zivilisation wieder näher. Bei einem alten Torpfeiler mit einem grünen Zaun sind wir am Gelände des Marienhospitals angelangt. Wir halten uns schräg rechts (nicht durchs Zauntor!) und laufen auf Am Marienhospital bis zur Robert-Koch-Straße hinab. Wir wollen geradeaus einem Treppenweg folgen, sollten die viel befahrene Straße aber besser weiter links an der Ampel überqueren. Steil abwärts bringt uns der Hospitalweg zur Heinrich-Lützeler-Straße. Dort angekommen, biegen wir kurz darauf links in die Rehfuesstraße ein. In der 90-Grad-Kurve der Straße zweigt links ein Pfad ab, der uns zwischen Hecken hindurch und beim nächsten Abzweig rechts an Kleingärten vorbei bis zur Clemens-August-Straße bringt. Aus der Abgeschiedenheit des Naturpfads kommend, stehen wir unvermittelt im Trubel des Geschäftszentrums von Poppelsdorf, das vor allem wegen seiner Vielzahl von Restaurants sehr beliebt ist. Wer mag, kann 100 Meter weiter rechts im Eiscafé Granatella (5) eine Erfrischungspause einlegen. Der Familienbetrieb bietet Eis, Kaffee und Kuchen oder Cocktails in freundlicher Atmosphäre. Im Sommer kann man auf der Terrasse Platz nehmen.

Nach Überqueren der Clemens-August-Straße biegen wir in den Wallfahrtsweg ein. Der Anstieg zum Kreuzberg beginnt, wir fliehen bereitwillig zurück in ruhigere Gefilde. Am Friedhof angekommen, nehmen wir halb rechts den Stationsweg, der uns durch einen Hohlweg an den Kreuzwegstationen vorbei zum Berg bringt. Oben, an einem Transformatorkasten, empfiehlt sich ein Abstecher nach rechts zu zwei Bänken, von wo wir bei gutem Wetter einen grandiosen Fernblick bis zum Kölner Dom haben. Schon dafür hat sich der Aufstieg gelohnt. Nun sind es nur noch wenige Schritte bis zur Wallfahrtsstätte Kreuzbergkirche mit der Heiligen Stiege (6). Für die Besichtigung sollte man sich etwas Zeit nehmen. Die Heilige Stiege befindet sich an der Kopfseite des Gebäudes. In die Kirche dahinter gelangt man über den Hof.

Info Der Rundweg (10,4 Kilometer, 200 Höhenmeter, drei Stunden) ist dem Buch „Wanderungen für die Seele. Wohlfühlwege Rhein, Ahr, Erft“ (Neuauflage 2022) entnommen. Die GPX-Daten zur Tour gibt es im Internet: www.droste-verlag.de Wie und wann: Schotter- und Waldwege, in Wohngegenden asphaltierte Wege; ganzjährig möglich und empfehlenswert. Hin und weg: Auto: Parkplatz An der Waldau 50, 53127 Bonn (GPS: 50.691148, 7.094384). ÖPNV: Ab Bonn Hbf. Bus 602 bis Waldau (Haltestelle am Startpunkt) oder Bus 600, 602, 630 bis Saalestraße (Haltestelle an der Strecke, 550 Meter vor dem Start/Ziel).

Gegenüber der Kirche steigen wir auf der Kreuzbergallee den Berg wieder hinab. Vor unseren Augen erhebt sich der Venusberg mit seinem rot-weißen Sendemast. Wir flanieren gemütlich bis zur Trierer Straße und überqueren sie. Geradeaus geht es in den Melbweg hinein. Nach dem letzten Wohnhaus wird die Straße zum Waldweg, und wir erreichen das wunderschöne, urwaldartige Naturschutzgebiet Melbtal (7). Wir tauchen erneut, alle Sinne gespannt, unters Blätterdach ab, lauschen auf Vogelstimmen, das Rauschen der Baumwipfel oder das Plätschern des Melbbaches, der im Volksmund auch Engelsbach genannt wird. Seine Unberührtheit macht das Melbtal zu einem besonderen Ort. Es geht über Brücken und Stege, abwechselnd hüben und drüben, stets entgegen der Fließrichtung des Baches.

Einkehren und entspannen

Schließlich wird das Tal enger und der Pfad steigt leicht an. Nachdem wir an einem grünen Maschendrahtzaun entlanggelaufen sind, überqueren wir ein letztes Mal auf einer Brücke mit Geländer das nunmehr kleine Bächlein und steigen den Hang hinauf. Der Weg führt an einem Sportplatz vorbei. An einem Parkplatz wenden wir uns nach rechts, und eine idyllische Waldpassage schließt sich an. Kleine Trampelpfade zweigen rechts und links ab, doch wir bleiben stets geradeaus, bis zu einem Querweg. Entlang des Jägerzauns, der zur Jugendherberge gehört, wandern wir nach rechts, steigen zum Bach hinab und überqueren ihn.

Myria Aurora Pribert, Ingrid Retterath: „Wanderungen für die Seele. Wohlfühlwege Rhein, Ahr, Erft“, Droste-Verlag, 192 Seiten, 18 Euro.