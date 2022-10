Wandertag des Medienhauses Aachen : Wandern Sie mit uns durch die Eifel

Die herbstliche Landschaft auf der Wasserlandroute rund um den Obersee ist das Ziel des 8. Wandertages des Medienhauses Aachen. Foto: Peter Stollenwerk/Picasa

Rurberg Der 8. Wandertag des Medienhauses Aachen führt am 23. Oktober auf die Wasserlandroute entlang des Obersees zwischen Rurberg und Einruhr.

Die Nordeifel gilt als überaus wasserreich. Wer diesen Reichtum der Natur aus nächster Nähe sehen und erleben möchte, ist auf der Wasserlandroute, einem 16,7 Kilometer Partnerweg des Premium-Wanderweges Eifelsteig, goldrichtig. Die Wasserlandroute ist auch das Ziel des 8. Wandertages, veranstaltet vom Medienhaus Aachen.

Die überaus beliebte Veranstaltung führte im vergangenen Herbst rund 1000 naturbegeisterte Leser und Leserinnen der Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten und ihrer Lokalausgaben in die Täler rund um Vossenack. Diesmal können die Teilnehmer in die Landschaft rund um den Obersee zwischen Rurberg und Einruhr eintauchen.

Wenige Anstiege

Angeboten wird der 8. Wandertag vom Freundeskreis der beiden Tageszeitungen (siehe Box). Termin ist Sonntag, 23. Oktober. Die Wasserlandroute führt direkt ins Eifeler Talsperrenland und mitten hinein ins Herz des Nationalparks Eifel. Der Wind kräuselt leicht das Wasser, die Herbstsonne wärmt das Gesicht, die Luft ist klar und duftet nach Wald und Wiesen. Immer am Ufer des Obersees entlang führt die Wasserlandroute mit nur ganz wenigen Anstiegen.

Start der Wandertour ist in Rurberg, direkt am Nationalparktor. An diesem Infopunkt informiert auch eine kleine Ausstellung über Ziele und erste Erfolge des Nationalpark Eifel. Über Eiserbachdamm und Paulushofdamm erreicht der Wanderer den erst im Vorjahr wanderfreundlich instand gesetzten Randweg entlang Obersee-Urftarmes.

Am Westufer des Trinkwassersees mit mit seinen rund 20 Millionen Kubikmetern Fassungsvermögen geht es in Richtung Urfttalsperre. Fast durchgängig schweift dabei der Blick aufs Wasser oder hinauf in die knorrigen Eichenbestände, die an den felsigen Steilhängen trotz Wassermangels prächtig gedeihen.

Blick auf die Staumauer

Nach gut fünf Kilometern ist die Urfttalsperre erreicht, und hier fällt der Blick sogleich auf deren wuchtige Staumauer. Die zwischen 1900 und 1905 errichtete Staumauer ist stolze 58,5 Meter hoch und zieht sich in einem leicht geschwungenen Bogen über eine Länge von 226 Metern. Als der Trinkwasserspeicher errichtet wurde, galt die Urfttalsperre als größter Stausee Europas.

Hier können sich die Wanderer nun entscheiden, ob sie die Runde um den Obersee fortsetzen oder lieber die Perspektive ändern und sich auf das Wasser begeben möchten, und an Bord der weißen Flotte der Rurseeschifffahrt die Rückfahrt nach Rurberg über den sogenannten „Amazonas der Eifel“ antreten möchten.

Mehr Infos Hier geht’s los Start- und Zielpunkt des 8. Wandertags des Medienhauses Aachen ist die Wiese am Nationalpark-Tor in Rurberg. Zwischen acht und zwölf Uhr können sich die Teilnehmer auf Schusters Rappen begeben. Die großzügige zeitliche Entzerrung sorgt dafür, dass das individuelle Wandererlebnis auf den bestens markierten Strecken in herbstlicher Umgebung gegeben ist. Am Start- und Zielpunkt erwartet die Gäste eine breite Palette an Angeboten – natürlich auch gastronomischer Art. Am Ende steht ein gemütliches Beisammensein mit Verköstigung, um die unterwegs verbrauchte Energie gleich wieder „aufzutanken“. Die verantwortliche Organisatorin Astrid Joraschky, Geschäftsführerin der Rursee-Touristik GmbH und Heike Stockem, Programmreferentin des Freundeskreises, stellen einen „unvergesslichen Tag“ in Aussicht. Die Teilnahme am 8. Wandertag des Medienhauses ist für Freundeskreis-Mitglieder kostenlos. Wer noch nicht angemeldet ist... hier geht’s zum Freundeskreis.

Ansonsten können zwei verschieden lange Routen ausgewählt werden: für Wanderer mit guter Kondition eine insgesamt 16,7 Kilometer lange Strecke, die den Obersee komplett umrundet oder eine 11,8 Kilometer lange Tour bis Einruhr, die sich ab hier ebenfalls mit dem Fahrgastschiff der Rurseeschifffahrt abkürzen lässt.

Beide Touren führen am Ostufer des Obersees entlang. Ein Weg mit beeindruckenden Felsformationen und alten Waldbeständen führt, vorbei an der ehemaligen Siedlung Jägersweiler und zum Teil über die Trasse des Eifelsteigs, in Richtung Einruhr. Wer nun ab Einruhr auch noch das letzte Stück nach Rurberg per pedes bewältigen möchte statt aufs Schiff umzusteigen, darf sich noch einmal auf ein ganz besonderes Landschaftserlebnis freuen. Durch eine offene Wiesenlandschaft und über einige schmale Pfade, zum Teil in unmittelbarer Ufernähe, erreicht man Rurberg. Darüber hinaus wird auch noch eine kurze, aber knackige zweite Wandervariante angeboten. Diese Rundstrecke führt über eine Länge von fünf Kilometern den Honigberg hinauf und entlang des Obersees zurück nach Rurberg. Der kurze, aber stramme Anstieg entschädigt, einmal oben angekommen, mit schönen Fernsichten für die Mühen.