Schäden im Wald : Waldbesitzer klagen über gewerbliche Pilzsucher

Düsseldorf Wenn Spaziergänger jetzt im Herbst ein paar Steinpilze für ihr Abendessen aufsammeln, hat niemand etwas dagegen. Organisierte Sammlertrupps sind etwas völlig anderes. Der Wald werde geschädigt, sagen die Besitzer.

Wildlebende Pilze dürfen in Deutschland in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf mitgenommen werden. In der Praxis gingen die Behörden dabei von zwei Kilogramm pro Sammler und Tag aus, was schon ziemlich viel sei, so der Verband. Die Sammeltrupps gingen darüber aber weit hinaus. Dabei gehe es ihnen ums Geld – Steinpilze kosten pro Kilogramm im Handel deutlich mehr als 100 Euro.