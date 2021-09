Forscher : Vulkanausbrüche auch in der Eifel noch möglich

Immer wieder wird über einen Ausbruch des Vulkans unter dem Laacher See in der Eifel spekuliert. Foto: dpa/Tobias Pietsch

Köln Auf La Palma bricht am Sonntag ein Vulkan aus, Tausende Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Ist ein ähnliches Szenario auch in der Eifel möglich?

Ein Vulkanausbruch wäre nach Experteneinschätzung auch in der Eifel möglich. „Wir wissen, dass das magmatische System unter der Eifel in größerer Tiefe durchaus noch aktiv ist“, sagte der Geophysik-Professor Torsten Dahm vom Potsdamer Helmholtz-Zentrum am Dienstag im „Morgenecho“ von WDR 5. In der Ost-Eifel etwa träten nach oben drückende Kohlendioxidgase, die aus rund 40 Kilometer Tiefe kämen, massiv auf. Allerdings seien diese magmatischen Prozesse in der Eifel deutlich geringer als auf den Kanarischen Inseln.