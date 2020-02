Achtjähriger wiederbelebt : Vorübergehende Sperrung auf der Autobahn 4

Die Autobahn 4 war am Nachmittag nur einspurig befahrbar in Richtung Aachen. Foto: dpa/Stephan Jansen

Elsdorf Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 zwischen Elsdorf und Merzenich wurden am Samstagnachmittag zwei Kinder verletzt. Die Autobahn war aufgrund des Unfalls nur einspurig befahrbar.

Ein achtjähriger Junge ist nach einem Unfall auf der Autobahn 4 am Samstagnachmittag in Lebensgefahr. Er sei mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge war die 29 Jahre alte Mutter mit dem Achtjährigen und seinem sechs Jahre alten Bruder in Richtung Aachen unterwegs. Zwischen Elsdorf und Merzenich hielt sie aus noch unklaren Gründen auf dem Standstreifen und stieg mit dem jüngeren Kind aus.