Markierungsarbeiten : Vorübergehende Fahrbahnverengung im Autobahnkreuz Aachen

Am Wochenende : Einige Sperrungen im Autobahnkreuz wegen Karlspreis verschoben Die Autobahn GmbH hatte offenbar die Karlspreisverleihung am Sonntag nicht im Blick, als sie Sperrungen im Autobahnkreuz Aachen ankündigte. Nun werden einige in dieser Woche geplante Arbeiten verschoben.