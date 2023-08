Vorher – Nachher : Von der Schrottimmobilie zum aufgemöbelten Verkaufsschlager

Baesweiler/Aachen Einen bis zu 15 Prozent höheren Verkaufspreis für ein Haus erzielen? Das geht mit dem sogenannten Home Staging. Diese „Heiminszenierung“ ist nicht nur für Verkäufer interessant, sondern auch für Einrichtungsmuffel und Senioren.

Es riecht muffig im kleinen Reihenhaus in der Bachstraße 13 in Baesweiler. Überall ist Dreck zu finden, tote Fliegen liegen auf der Fensterbank, die Tapete kommt von den Wänden. Die wenigen Hinterlassenschaften der Vorbesitzer, wie vergilbte Gardinen, fleckiger Teppichboden, altertümliche Lampen und 70er-Jahre-Wandverkleidungen in brauner Holzoptik. sind nicht nur in die Jahre gekommen – das wäre definitiv zu schmeichelhaft ausgedrückt –, sie sind regelrecht verrottet. In dem verwohnten Zustand will das Haus keiner. Es muss auf Vordermann gebracht werden, damit es einen passenden Käufer findet. Denn Interessenten schrecken vor der Sanierung und den unabsehbaren Umbaukosten zurück. Und da kommt die Aachener Home Stagerin Kerstin Schwick ins Spiel. Dabei steht „Home“ natürlich für das Heim, und „Stage“ bedeutet auf Deutsch „die Bühne“.

„Niemand kann sich vorstellen, in eine heruntergekommene Immobilie zu ziehen, das spricht keinen potenziellen Käufer an“, erklärt die studierte Interior Designerin den Hintergrund ihres Jobs. Der ist nämlich, das Heim aufzuhübschen – wie eine Kosmetikerin fürs Zuhause –, oft, damit es in einem kürzeren Zeitraum und mit mehr Erlös verkauft wird. Es gibt Studien, die belegen, dass nur zwei von zehn Personen in der Lage sind, sich einen Raum anders vorzustellen als so, wie er sich ihnen gerade präsentiert. „Das Interesse muss in den ersten 30 Sekunden nach Betreten der Immobilie geweckt sein, damit die Kunden sich weiter damit beschäftigen“, unterstreicht die 55-Jährige die große Bedeutung einer Wohlfühlatmosphäre im neuen Eigenheim. Und dazu bedarf es eines guten Bauchgefühls und einer emotionalen Bindung zum Objekt, um als möglicher Käufer zu erwägen: Hier kann ich mir vorstellen zu leben. Es ist also pure Psychologie.

Home Stager bieten in der Regel ein Rundum-Sorglos-Paket an: Entrümpelung, Schönheitsreparaturen, Ausstattung, auch Putzen und Lüften können mitgebucht werden. Möbelattrappen sind dabei erlaubt. Was Home Stager allerdings nicht dürfen, ist, Schäden am Haus zu verstecken. Bei dem Reihenhaus in der Bachstraße 13 in Baesweiler hat das Aachener Unternehmen immoleicht.de die Komplettsanierung übernommen. „Hier muss alles raus, das ist alles Käse“, lautete Marek Jordans, Geschäftsführer von immoleicht.de, erste Einschätzung der Lage. Der Firma kauft ältere Immobilien auf, renoviert diese und verkauft die Objekte dann wieder. „Typisch ist solch ein Verkauf an uns, wenn jemand gestorben ist, das Anwesen zu viele Treppen hat oder es jemand geerbt hat, der mit dem Haus nichts anfangen kann, weil er etwa woanders lebt“, beleuchtet Jordan die Beweggründe für eine Veräußerung.

Foto: Sabine Kroy 25 Bilder Was Home Staging bewirken kann

Vier Monate stand das Reihenhaus in der Bachstraße leer, bevor Jordan und sein Partner Michael Franken zugeschlagen und zusammen mit einem Team an Handwerkern den umfangreichen Umbau begonnen haben. Neue Böden, neue Tapeten, neue Wandfarben, neue Elektroleitungen, neue Heizungen und ein komplett neues Bad kamen rein, bevor Home Stagerin Kerstin Schwick die Arbeit aufnehmen konnte.

„Wenn ich ein Haus betrete, habe ich direkt ein Bild vor Augen, wie es später aussehen soll“, beschreibt die Interior Designerin ihre visuelle Vorgehensweise. Wichtig sei, einen Raum nie mit Möbeln zu überladen, denn: „Je mehr ich hineinstelle, desto kleiner wirkt der Raum.“ Deswegen setzt die 55-Jährige auch bewusst auf die „Farben Schwarz und Weiß – Ruhe fürs Auge“, sagt sie. Möglichst neutral soll das Mobiliar gehalten werden, zierlich, mit offenen Elementen, ein paar ausgefallenen Accessoires, sogenannten Eyecatchern, und Bildern, in denen sich die Farbtupfer, die sie als Deko gewählt hat, wiederfinden.

Roter Faden durchs Haus

Diese Farbtupfer ziehen sich dann wie ein roter Faden durchs ganze Haus: Das Gelb des Kissens im Wohnzimmer ist dasselbe Gelb wie das der Kissen in Schlaf- und Jugendzimmer. Wichtig bei der Auswahl sei, bei einer Farbe zu bleiben – „je mehr Farben, desto unruhiger“, und sich an vorgegebenen Tönen wie des Bodens oder des Bades zu orientieren. Nicht nur die Anordnung, die Optik, die Ästhetik, der Geruch (wie zum Beispiel von Kaffee oder Keksen) und die Farbenlehre der Einrichtung wirken kauffördernd auf die Interessenten, auch das Licht spielt eine entscheidende psychologische Rolle: Es vermittelt ein wohliges und wärmendes Zuhausegefühl. Oft kann die Beleuchtung sogar mitgekauft werden – so ersparen sich zukünftige Eigentümer die lästigen Elektroinstallationen. „Ich vermittle den Menschen eine Idee, wie man den Raum nutzen kann“, erklärt Kerstin Schwick ihr Marketingkonzept. Und siehe da: Plötzlich ist das Haus in der Bachstraße hell, freundlich, modern, lichtdurchflutet, einladend, gemütlich, wohnlich – ein richtiger Ort zum Wohlfühlen eben und nicht wiederzuerkennen.

Ein weiterer Gestaltungsbereich der Home Stagerin ist die Wohnberatung, um ein wenig frischen Wind in die eigenen vier Wände zu bringen oder sich einfach nur inspirieren zu lassen. Wer keine Zeit hat oder nicht die nötige Kreativität mitbringt, dem designt Kerstin Schwick die Räume neu. Auch wer seine Einrichtung durch ein anderes, objektiveres Paar Augen bewerten lassen möchte, um sich ein paar Tipps abzuholen, ist bei Home Stagern an der richtigen Adresse. Gerne werden die Design- und Dekoprofis auch hinzugezogen, wenn Ferienimmobilien eingerichtet werden sollen.

Ein anderes, immer wichtiger werdendes Tätigkeitsfeld ihrer Arbeit ist das Thema Wohnen im Alter. Viele Seniorinnen und Senioren möchten oder müssen sich räumlich verkleinern, entweder ist das Haus zu groß, die Rente zu gering, es befinden sich zu viele Barrieren in der Immobilie, oder ein Alleinleben ist nicht mehr möglich, so dass ein Umzug in eine kleinere Wohnung oder eine Seniorenresidenz ansteht. „Dabei sind die älteren Menschen oftmals überfordert mit dem, was wichtig ist und was eventuell nicht mehr benötigt wird.“ Ein ganz sensibles Thema, wie Kerstin Schwick schildert: „Hier ist es wichtig zuzuhören und auf alle Bedürfnisse der Senioren einzugehen sowie die neue Umgebung so zu gestalten, wie die Senioren sie sich wünschen, so dass die Trauer, die ehemalige Wohnung oder das ehemalige Haus aufzugeben, nicht mehr im Vordergrund steht, sondern die Freude auf die neue Umgebung und das neue Heim überwiegt.“

Aufgemöbelte Immobilien