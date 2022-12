Verfahren vor Amtsgericht : Vorbestrafter Weihbischof Bündgens erhält kein Erbe

Aachen/Kerpen Ein zweites Verfahren gegen wegen Veruntreuung verurteilten Aachener Weihbischof Johannes Bündgens vor dem Amtgericht Kerpen ist beendet. Es ging um die Frage, ob er zu einem Erbe berichtigt ist.

In einem zweiten Verfahren gegen Bündgens vor dem Amtsgericht Kerpen wurde geklärt, ob der Weihbischof der rechtmäßige Erbe der Seniorin ist. Die drei Beteiligten hätten sich nun außergerichtlich geeinigt, so Lorenz.

In der Folge des Strafbefehls hatte der Aachener Bischof Helmut Dieser Bündgens aufgefordert, seinen Rücktritt anzubieten. Diesen nahm Papst Franziskus im vergangenen Monat an.

Die ältere und mittlerweile verstorbene Frau aus Kerpen hatte Bündgens eine Vollmacht für ihr Konto erteilt. Sie war wohl nicht mehr geschäftsfähig, als er ihr Geld in mehreren Tranchen auf sein Privatkonto überwies. Später wurde ein Betreuer für die Frau eingesetzt, dem die Überweisungen auffielen. Bündgens argumentierte, er habe der Frau als Gegenleistung für das Geld ein lebenslanges Wohnrecht in einer Immobilie in Aachen eingeräumt, die er für 600.000 Euro erworben hatte. Laut Gericht hat er die 128.000 Euro mittlerweile zurückgezahlt.