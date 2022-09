Euregio Bauwelt : Vom Wellness-Traum bis zur Wärmepumpe

So wird’s gemacht: Auf der Euregio Bauwelt gibt es neben Informationen auch Praxisanleitungen. Foto: MHA/J. Müller/Janou Müller-Beuermann

Aachen Innen, außen, Rohbau und Ausbau, vom Fußboden bis zur Heizung: Seit Samstag läuft in Aachen die Messe Euregio Bauwelt. Die Resonanz ist gut.

Schon auf dem Parkplatz an der Aachener 100,5 Arena, wie die Eissporthalle in der Soers jetzt heißt, wird klar: Nach der Corona-Pause ist das Interesse an Informationen aus erster Hand wieder groß. Einige hundert Besucher strömen schon in den ersten Stunden der Euregio Bauwelt auf das Gelände gleich neben Tivoli und Reitstadion.

Wer die Halle betritt, kommt vorne rechts gleich ins Träumen. Wie wäre es mit einer Fasssauna für den Garten? Und einem passenden Badefass dazu? Martina Budde aus Frechen stellt mit ihrem Start-up Hikipuu – finnisch für Wärmeholz – solche Produkte her. „Alles Handarbeit“, betont die Unternehmerin, die an ihrem Stand Unterstützung von Ehemann Marcel erhält. „Den Garten mehr als Wohnraum zu sehen, das kommt in Deutschland gerade erst“, sagt sie. Die Produkte sind individualisierbar und lassen sich mit Holz- oder Elektroöfen beheizen.

Neben Wellness für Zuhause gibt es auf der Messe bei fast 50 Ausstellern natürlich vor allem Produkte rund ums Haus zu entdecken: Fußboden, Fenster, Klinker, Sicherheitstechnik und und und.

Eins wird schnell klar: Überall da, wo es um Energieeinsparung geht, stehen die Menschen Schlange. „Wir haben Beratungsnachfrage ohne Ende“, sagt etwa Gerhard Weiß von der Verbraucherzentrale. „Photovoltaik und Wärmepumpen sind die Rennerthemen“, ergänzt sein Kollege Joschka Pelzer. In der Stadt Aachen sei speziell die Nachfrage nach Steckersolaranlagen sehr hoch, die man auf dem eigenen Balkon betreiben kann. Die Stadt bezuschusst diese Geräte mit 300 Euro pro Stück. „Das ist eine tolle Sache. Damit kann man durchaus zehn Prozent seines Strombedarfs decken“, sagt Pelzer.

Komplexer sei da die Anschaffung einer Wärmepumpe, um beim Heizen unabhängig von fossilen Brennstoffen wie Gas und Öl zu werden. Wie hoch ist die Vorlauftemperatur, gibt es genügend Platz am Haus, um das Außengerät aufzustellen? Diese Fragen gelte es zu beantworten. Die staatliche Förderung für Wärmepumpen sei in jedem Fall interessant.

Auch die Außengestaltung muss stimmen. Foto: MHA/J. Müller/Janou Müller-Beuermann

„Es wird einen Boom geben in Richtung CO 2 -Ersparnis“, prophezeit Jürgen Weber vom Team Holzrahmenhaus, einem Aachener Verein, dem Holzbaufirmen und Ingenieurbüros angehören. Durch die gestiegenen Preise stehe neben dem ökologischen Aspekt derzeit die Frage an erster Stelle, ob ein Bauprojekt überhaupt finanzierbar ist. Hier hat Weber, der auch Energieeffizienz-Experte für Förderprojekte des Bundes ist, gute Nachrichten. Das neue Programm der staatlichen Förderbank KfW für energieeffizientes Sanieren und Bauen biete einen Förderkredit ab 0,09 Prozent effektivem Jahreszins für Sanierung, Neubau und Kauf. „Es gibt eine deutlich verstärkte Nachfrage“, sag Weber.

Mit einem in Deutschland ganz neuen Produkt ist die Firma Gablok auf der Messe vertreten. Mit den Klemmbausteinen aus Holz können Bauherren ihren Rohbau selbst zusammenstecken. Dazu gibt es eine Aufbauanleitung wie bei einem Ikea-Regal. „Einen Rohbau mit 200 Quadratmeter Wohnfläche baut man damit mit ein paar Helfern in zehn Tagen auf“, verspricht Patrick Schweitzer, der das System von Heinsberg aus vertreibt. 25 bis 30 Prozent Kosten ließen sich damit gegenüber dem Massivbau sparen, sagt er.