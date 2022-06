Fahrbahnerneuerung : Vollsperrungen auf der A4 an mehreren Wochenenden

Köln An den kommenden Wochenenden muss die Autobahn 4 zwischen Aachen und Köln-Heumar mehrfach komplett gesperrt werden. Grund ist eine dringende Fahrbahnreparatur. Worauf Autofahrer sich einstellen müssen.

Auf der Autobahn 4 in Fahrtrichtung Aachen kommt es zwischen dem Autobahndreieck Köln-Heumar und der Anschlussstelle Köln-Poll an drei Wochenenden zu Vollsperrungen und weiteren Verkehrseinschränkungen.

Die Autobahn GmbH Rheinland erneuert in einer Notmaßnahme die Fahrbahn in diesem Abschnitt. Um die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, finden die Arbeiten in drei Bauphasen an drei Wochenenden statt. Was das im Detail bedeutet: