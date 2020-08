Wetter bleibt wechselhaft : Vollgelaufene Keller und Straßen halten Feuerwehr in der Nacht auf Trab

Die Feuerwehr musste in der Städteregion Aachen in der Nacht oft ausrücken, um aufgestautes Wasser abzupumpen (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Region Nach den Gewittern am Dienstagnachmittag krachte es auch in der Nacht zum Mittwoch ordentlich in der Region. Größere Sachschäden gab es zwar nicht, doch vollgelaufene Keller und Straßen beschäftigten die Feuerwehr vielerorts.

134 Mal musste die Feuerwehr in der Stadt Aachen in der Nacht zum Mittwoch ausrücken, um Straßen und Keller leerzupumpen, sagte ein Sprecher der Wehr am Mittwochmorgen. Straßensperrungen aufgrund von Gewitterfolgen gibt es in der Stadt Aachen am Morgen nicht. Erst am Dienstagnachmittag wurden etwa an der Kaiser-Friedrich-Allee mehrere Bäume bei einem Gewitter entwurzelt, im ganzen Stadtgebiet wurden Straßen zeitweise überflutet.

Größere Sachschäden oder bemerkenswerte Einsätze gab es nach ersten Informationen der Feuerwehr in der Städteregion nicht. Jedoch kam es in mehreren Städten, allen voran Würselen, ebenfalls zu zahlreichen Einsätzen, um Wasser abzupumpen. Die Feuerwehr Stolberg spricht von einem „Höhepunkt” der Einsatzzahlen. Rund drei Dutzend Einsätze verzeichnete sie in den letzten 24 Stunden.

Im Kreis Düren waren „nur wenige Keller” betroffen, so die Leitstelle am Morgen. Vom Gewitter blieb der Kreis Heinsberg größtenteils verschont, so die dortige Feuerwehr.

Das Wetter in den kommenden Tagen

Bei weiterhin sommerlichen Temperaturen wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen auch in den kommenden Tagen wechselhaft. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, startet der Donnerstag zunächst heiter. Im Laufe des Tages ziehen Wolken auf, es kann zu Schauern und kräftigen Gewittern kommen. Vereinzelt ist auch Hagel möglich. Die Höchstwerte liegen laut Vorhersage zwischen 32 und 35 Grad.

Auch am Freitag bleibt die Gewittergefahr bestehen. Laut DWD gibt es gebietsweise schauerartigen Regen, der in Gewitter umschlagen kann. Die Temperaturen klettern nicht über 25 Grad in der Hocheifel und 31 Grad im östlichen Münsterland. Auch am Wochenende erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen ungemütliches Wetter. Laut Vorhersage kann es am Samstag zu Starkregen und Unwetter kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 28 Grad.

(cheb/dpa)