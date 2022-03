Prozess um Polizisten-Chat : Volksverhetzung oder nur „schlechte Scherze“?

Einem Polizisten aus Aachen wird unter anderem Volksverhetzung vorgeworfen. Foto: dpa/Karsten Klama

Aachen/Eschweiler Fremdenfeindliche Bilder und Hakenkreuze in einer Whatsapp-Gruppe von Aachener Polizisten und die Folgen: Am Amtsgericht in Eschweiler hat deswegen nun ein Prozess begonnen.