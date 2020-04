Serverprobleme : Störungen im Vodafone-Kabelnetz behoben

Im Kabelnetz von Vodafone hat es am Montag und am Dienstagmorgen Störungen bei Internet-Verbindungen gegeben. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Hunderttausende Vodafone-Kunden hatten am Montag und Dienstag zeitweise Probleme, ins Internet zu kommen – vor allem für Menschen im Homeoffice ein Ärgernis.

Im Kabelnetz von Vodafone hat es am Montag und Dienstag Störungen bei Internet-Verbindungen gegeben. Am Montagabend und Dienstagmorgen seien zwischenzeitlich bis zu 500.000 Kunden betroffen gewesen, sagte ein Vodafone-Sprecher am Dienstag. Im Laufe des Dienstagvormittags sei die Störung behoben worden, hieß es.