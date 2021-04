Kinderpornografie-Vorwürfe : Vize-Weltmeister Metzelder muss sich vor Gericht verantworten

Steht am Donnerstag in Düsseldorf vor Gericht: Christoph Metzelder. Foto: dpa/Oliver Killig

Düsseldorf Ex-Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder muss an diesem Donnerstag in Düsseldorf auf die Anklagebank – unter anderem wegen des Verdachts des Besitzes von Kinder- und Jugendpornografie.

Fußball-Vizeweltmeister Christoph Metzelder (40) muss sich an diesem Donnerstag in Düsseldorf vor Gericht verantworten. Er ist angeklagt, weil er Kinder- und Jugendpornografie besessen und insgesamt 29 Dateien an drei Frauen weitergeleitet haben soll. Das Amtsgericht hat betont, dass der 40-Jährige bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens als unschuldig gilt. Er selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.

Die Vorwürfe gegen Metzelder waren im September 2019 bekannt geworden. Vor wenigen Tagen hatte sein Verteidiger Ulrich Sommer öffentlich Stellung genommen: „Er weiß, was er gemacht hat. Er weiß auch, dass man das als Fehler bezeichnen kann“, sagte Sommer in einem TV-Interview. „Irgendwann gibt es diesen Kick auch mit Dingen, die man tunlichst nicht angefasst haben sollte“, so Sommer, der auch bestätigte, dass Metzelder inzwischen in Therapie sei. Dabei gehe es „um Sexualität und Umgang mit Frauen“.