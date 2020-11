Wochenende : Viele Wolken und nur wenig Sonne in NRW erwartet

Die Aussichten für das Wochenende sind zunächst trüb (Symbolbild). Foto: dpa/Boris Roessler

Düsseldorf/Offenbach Das Wochenende in Nordrhein-Westfalen bringt Nebel und wenig Chance auf Sonne: Am Freitag wird es überwiegend stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Norden von NRW kann es gebietsweise regnen. Mit etwas Glück, lässt sich in der Südhälfte zeitweise die Sonne blicken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 9 Grad.

Am Wochenende bleibt es bewölkt und mild. Besonders im Norden soll es am Samstag dichte Wolkenfelder geben. Im Mittelgebirge ist es heiter und teils sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 9 Grad. Der Sonntag gestaltet sich anfangs noch wolkig, im Tagesverlauf gibt es mehr und mehr Auflockerungen. Es bleibt trocken und zeitweise sonnig bei Höchstwerten von 4 bis 6 Grad.

Wettervorhersage für Freitag, den 27. November 2020 Umkehr Eine Umkehr, sprich eine Inversion konnten wir am... Posted by Huertgenwaldwetter on Thursday, November 26, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

(dpa)