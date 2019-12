Umfrage : Montags bleibt der Briefkasten leer

Bonn Aus alter Gewohnheit schauen viele Bürger noch jeden Tag außer sonntags in den Briefkasten – obwohl im Digitalzeitalter immer weniger Sendungen ankommen. Bald könnte die Zustellpflicht an Montagen wegfallen. Ein Ärgernis? Eher nicht.

Nur ein gutes Viertel (27 Prozent) gab an, dass ihnen der Briefeinwurf an Montagen wichtig ist. Bisher muss die Deutsche Post an jedem Werktag Briefe austragen. Allerdings kommen an Montagen nur wenige Briefe an, weil Firmen und Behörden am Wochenende nichts verschicken. Das Bundeswirtschaftsministerium sitzt an einem Gesetz, das die Montags-Zustellpflicht kippen könnte.