Fehlende Finanzielle Mittel : Viele Bus- und Bahnhaltestellen in NRW sind noch nicht barrierefrei

Viele Bus- und Bahnhaltestellen in NRW sind noch nicht barrierefrei

Düsseldorf Für Menschen mit Behinderungen oder Fahrgäste mit Kinderwagen, Fahrrad oder schwerem Koffer sind viele Bus- und Bahnhaltestellen noch ein unüberwindbares Hindernis. Zumindest ohne Hilfe. Das soll besser werden. Ein Ort im Land macht es schon ganz gut vor.

Viele Bus-, Straßenbahn- und Stadtbahnhaltestellen in Nordrhein-Westfalen sind noch nicht barrierefrei. Allein im Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) ist nur etwa jede dritte Haltestelle für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen geeignet. Laut einer VRR-Abfrage liegt die Barrierefreiheit der Haltestellen im Verkehrsverbund bei etwa 36 Prozent. Zuerst hatte der WDR berichtet.

Mit einer Quote von 93 Prozent Barrierefreiheit ist Oberhausen Spitzenreiter in der Statistik, gefolgt von Krefeld mit 66 Prozent. Schlusslichter sind Remscheid, Solingen, Wuppertal sowie der Kreis Kleve, wo nur 16 bis 19 Prozent der Haltestellen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen geeignet sind.

Barrierefreie Haltestellen sind laut VRR auch für Fahrgäste mit Kinderwagen, Fahrrad oder schwerem Reisegepäck wichtig. Dass der Ausbau nicht so schnell vorankomme, liege auch daran, dass es den Kommunen oft an qualifiziertem Personal und Ingenieuren fehle. In vielen Fällen fehlten aber auch die finanziellen Mittel, die Kommunen bei solchen Vorhaben aufbringen müssten. Barrierefreiheit heißt, dass der Zugang zum Bahnsteig und Fahrzeug und auch der Wechsel eines Bahnsteigs für eingeschränkte Menschen möglich sein müssen.