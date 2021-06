Impfstart : Viele Betriebsärzte können am Montag noch nicht impfen

Viele Betriebsärzte können am Montag noch nicht impfen

Vor der bundesweiten Einbindung der Betriebsärzte in die Impfkampagne wurden in fünf niedersächsischen Unternehmen Modellversuche gestartet. (Archivfoto) Foto: dpa/Swen Pförtner

Bonn/Düsseldorf Der Impfstart bei den Betriebsärzten läuft schleppend an. Trotz ungewisser Planung erwarten die Ärzte einen großen Ansturm am Dienstag.

Der Impfstart bei den Betriebsärzten läuft nach Schilderung von Verbandsvertretern wegen zu unkonkreter Liefertermine und sehr geringen Impfstoffmengen mit Verzögerungen an. „Die meisten werden wohl erst ab morgen richtig loslegen“, sagte die Vorsitzende des Regionalverbandes Nordrhein-Süd im Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte, Tanja Menting, am Montag.

Bei einer Impfstoff-Ankündigung im Laufe des Montagnachmittags ohne Uhrzeit könne man an dem Tag nicht planen, zumal der Impfstoff von Biontech/Pfizer vor dem Impfen zunächst erst einmal aufbereitet werden müsse.

Der Vorsitzende des Betriebsärzte-Regionalverbandes Nordrhein-Nord, Thomas Meier, berichtete von einer kurzfristigen Verschiebung des Liefertermins auf Dienstag in seinem Bereich. Wenn die Termintools nach dem Eintreffen der Impfdosen freigeschaltet werden können, sei ein riesiger Ansturm zu erwarten. „Das ist wie bei den Tickets für ein Madonna-Konzert. In zwei Minuten ist alles weg“, sagte Meier. Er befürchtet sogar, dass in der kommenden Woche noch weniger Impfstoff als die rund 100 Impfdosen je Betriebsarzt zur Verfügung stehen werden, die für diese Woche angekündigt worden seien.