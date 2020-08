Waldbrandgefahr steigt : Viel Sonne und Hitze in Nordrhein-Westfalen erwartet

In NRW wird es in den nächsten Tagen mit bis zu 37 Grad sehr sommerliches (Symbolbild). Foto: Colourbox

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen erwartet in den nächsten Tagen viel Sonne und Hitze. Schon am Donnerstag soll die 30-Grad-Marke geknackt werden – und am Wochenende wird es sogar noch heißer. Ein Ende der Hitze ist demnach zunächst nicht in Sicht und damit steigt auch die Waldbrandgefahr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet in den nächsten Tagen sommerliches Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es am Wochenende bis zu 37 Grad warm.

Bereits der Donnerstag startet mit klarem Himmel und Temperaturen zwischen 30 und 34 Grad. Am Freitag klettert das Thermometer laut DWD auf bis zu 36 Grad. Auch am Samstag bleibt es trocken mit vielen Sonnenstunden. Die Höchstwerte liegen laut Vorhersage zwischen 34 und 37 Grad. Auch am Sonntag erwartet die Menschen sommerliche Hitze.

Auch in Aachen erwarten die Experten von huertgenwaldwetter.de am Donnerstag maximal 33, in Düren, Jülich und im Kreis Heinsberg 34 Grad.

Mit den Temperaturen und der anhaltenden Trockenheit steigt auch die Waldbrandgefahr in Nordrhein-Westfalen. Am Wochenende gilt für fast das ganze Bundesland die zweithöchste Warnstufe.

(dpa)