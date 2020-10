Missbrauchs-Netz Bergisch Gladbach : Verurteilter Vater Jörg L. geht in Revision

Verurteilter Vater Jörg L. geht in Revision

Köln Der im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach zu zwölf Jahren Haft verurteilte Vater eines Mädchens, Jörg L., hat Revision gegen die Entscheidung des Kölner Landgerichts eingelegt.

Der 43-Jährige war in der vergangenen Woche in Köln unter anderem wegen Vergewaltigung, schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes und Herstellens kinderpornografischer Schriften verurteilt worden.

Nach Feststellung der Strafkammer hatte er immer wieder seine 2017 geborene Tochter missbraucht, davon Aufnahmen gemacht und diese über Chats an Gleichgesinnte verschickt. Neben der Freiheitsstrafe ordnete das Gericht die Unterbringung des gelernten Kochs und Hotelfachmanns in der Sicherungsverwahrung an.