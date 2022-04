Drogenhandel : Verurteilter Aachener Neonazi in Thüringen angeklagt

Einer der in Aachen 2017 festgenommenen Männer, der wegen Beihilfe zum Drogenhandel verurteilt worden war, ist nun in Thüringen erneut angeklagt worden. Foto: Ralf Roeger

Gera/Aachen Die Staatsanwaltschaft in Gera hat eine Neonazi-Gruppe wegen bandenmäßigen Drogenhandels angeklagt. Das erinnert an ein Verfahren in Aachen – und tatsächlich ist in Gera ein alter Bekannter aus Aachen dabei.