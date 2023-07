Rekordniveau in NRW : Fahrlässigkeit ist Grund für viele Waldbrände

Flammen fressen sich bei einem Brand durch den Wald (Archivfoto). Foto: dpa/Feuerwehr Iserlohn

Düsseldorf Mehr als ein Drittel der Waldbrände in Deutschland sind menschengemacht. Ein Großteil davon geht auf Fahrlässigkeit oder Brandstiftung zurück.

von Claudia Hauser

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen konnten zuletzt nach den heißen Tagen vom Monatsanfang aufatmen – einige Regenschauer und Temperaturen von 25 Grad haben für Abkühlung gesorgt. Doch Wälder und Wiesen sind immer noch sehr trocken, und wer in diesen Tagen seine Zigarette achtlos wegwirft oder unbedacht im Freien wild grillt, riskiert schnell einen Flächenbrand. Erst am Dienstag ist in Pulheim bei Köln ein 20.000 Quadratmeter großes Stoppelfeld in Brand geraten.

Im Naturschutzgebiet Am Ginsterpfad im Kölner Norden standen am 7. Juli 10.000 Quadratmeter Gräser und Sträucher in Flammen. In beiden Fällen ist die Brandursache unklar. Anders beim großen Moorbrand im Hohen Venn im deutsch-belgischen Grenzgebiet Anfang Juni: Nach Angaben der Feuerwehr ist das Feuer auf menschliche Unachtsamkeit zurückzuführen. 170 Hektar Fläche verbrannten, mehr als 100 Feuerwehrleute hatten gegen die Flammen angekämpft.

Info Wie man Waldbrände verhindern kann Rauchen im Wald ist zum Schutz der Wälder grundsätzlich und ganzjährig verboten. Auch der Umgang mit offenem Feuer im Wald und in dessen Nähe (bis in 100 Meter Entfernung) grundsätzlich ganzjährig verboten. Darunter fallen unter anderem das Grillen sowie Zünden von Lagerfeuern. Neben offenem Feuer gehen auch Gefahren von aufgeheizten Katalysatoren der auf trockener Bodenvegetation abgestellten Fahrzeuge aus. Die Zufahrtswege zu Waldgebieten müssen für Rettungsfahrzeuge freigehalten werden. Wer einen Waldbrand entdeckt, soll unverzüglich einen Notruf über die 112 absetzen. Besonders bei den Waldbrandgefahrenstufen 4 und 5 ist große Vorsicht bei Waldbesuchen geboten oder gegebenenfalls auf einen Waldbesuch zu verzichten.

Die Statistiken der vergangenen fünf Jahre zu den Waldbrandursachen in Deutschland zeigen: Mehr als ein Drittel der Waldbrände gehen auf Fahrlässigkeit (25 Prozent) oder Brandstiftung (15 Prozent) zurück und sind damit menschengemacht. Natürliche Ursachen wie Blitzschlag schwanken je nach Jahreswitterungsverlauf zwischen einem und fünf Prozent. Sonstige Ursachen wie Munitionsentzündung oder Autounfälle tragen etwa zu sieben Prozent bei. „Waldbrände waren früher bei uns selten“, sagt Thomas Kämmerling, Leiter von Wald und Holz NRW. „Durch den Klimawandel haben sowohl Fläche als auch Anzahl der Waldbrände drastisch zugenommen.“