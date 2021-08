Landesverkehrsetat 2022 : Verkehrsminister Wüst will Bahn- und Radverkehr in NRW stärken

Verkehrsminister Wüst will Bahn- und Radverkehr in NRW stärken

Update Düsseldorf Mehr Geld für Bahn, Straßen und Radwege: Der Etat von Verkehrsministers Hendrik Wüst (CDU) wird ordentlich ansteigen. Dennoch bleiben viele Probleme ungelöst – etwa die vielen Staus.

Nordrhein-Westfalen erhöht die Investitionen für Bahn, Straßen und Radwege. Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) will dabei vor allem den Bahnverkehr im bevölkerungsreichsten Bundesland stärken. NRW wolle ein klimaneutrales Land werden, das zugleich Industrieland bleibe, sagte Wüst am Donnerstag bei der Vorstellung des Landesverkehrsetats 2022. „Deutschland muss wieder Bahnland werden“, sagte Wüst.

Schienenverkehr: Im Schienengüterverkehr sollen Logistikstandorte, Industrie- und Gewerbegebiete auf der sogenannten letzten Meile an das Bahnnetz angeschlossen werden. Manchmal gehe es dabei nur um eine Weiche oder „ein paar hundert Meter Schienen“, sagte Wüst. Seit 2018 seien mit rund 30 Millionen Euro etwa 100 Maßnahmen vom Land bezuschusst worden. „So konnten Hunderttausende Lkw-Fahrten von der Straße auf die Schiene verlagert werden.“ Aus Regionalisierungsmitteln investiere auch NRW 230 Millionen Euro in eine „Vielzahl von kleinen und mittelgroßen Schienen-Regional-Projekten“, so Wüst. Dennoch sei es wohl eine Aufgabe für das ganze Jahrzehnt, die Probleme im Bahnnetz zu beseitigen.

Straßen: In den Neu- und Ausbau von Landesstraßen werden 72 Millionen Euro investiert. Damit werden insbesondere Ortsumgehungen finanziert, um Gemeinden vom Durchgangsverkehr zu entlasten. Für den Erhalt und die Modernisierung von Landesstraßen steigen die Mittel um gut acht Millionen Euro auf 213 Millionen. Mehr als 220 neue Stellen seien für Planung und Genehmigungsverfahren im Landesbetrieb Straßen.NRW geschaffen worden. Zusätzlich seien mehr als 100 Millionen Euro für externe Ingenieurbüros ausgegeben worden. „Da glüht der Markt so richtig“, sagte Wüst.

Radwege: Seit dem Regierungswechsel 2017 seien 580 Kilometer neue Radwege in NRW gebaut worden. 2022 stehen für Rad- und Fußverkehr insgesamt 102 Millionen Euro zur Verfügung - das sei fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Wüst zeigte sich zuversichtlich, dass mit SPD und Grünen im Landtag eine Einigung über das geplante Fahrradgesetz möglich sei. Bis wann NRW den angestrebten Anteil des Radverkehrs am Verkehrsaufkommen in NRW auf 25 Prozent steigern soll, sagte Wüst nicht. „So schnell wie es geht.“