Lage normalisiert sich : Verkehr in NRW rollt nach Großstreik wieder an

Nach Doppelstreik am Montag : Neue Streiks erst nach Ostern möglich Busse und Bahnen standen still, in Düsseldorf fielen 264 Flüge aus. Doch das in NRW befürchtete Verkehrschaos blieb aus. Die EVG verspricht, zu Ostern nicht zu streiken. Scheitern Verdi und die Kommunen, steht eine Schlichtung an.