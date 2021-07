Festnahme : Vergesslicher Asylbewerber mit langem Strafregister in Aachen aufgegriffen

Aachen 23-Jähriger klingelt persönlich bei der Bundespolizei. Dabei kommt einiges zu Tage, an das sich der junge Mann aber partout nicht mehr erinnern will.

Ein bereits stattliches Straftatenregister hat einen offenbar vergesslichen jungen Asylbewerber nicht davon abgehalten, noch einmal ein Gesuch direkt bei der Bundespolizei zu stellen. Der 23-jährige Somalier klingelte am Freitag bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Aachen, die zunächst Fingerabdrücke nahm. Dabei kam dann einiges ans Tageslicht, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte.