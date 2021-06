„Mitte in Gefahr“ : Politische Straftaten in NRW gestiegen

Politische Straftaten in NRW gestiegen

„Mitte in Gefahr“

In den Corona-Leugner-Netzwerken finde sich auch antisemitische Hetz-Propaganda (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Puchner

Düsseldorf Der Verfassungsschutz in NRW sieht die gesellschaftliche Mitte in Gefahr. Sie werde „von allen Seiten angegriffen“ und mit Falschnachrichten bombardiert.

Die politische Kriminalität hat in Nordrhein-Westfalen nach vier Jahren Rückgang erstmals wieder zugenommen. Die Zahl der politisch motivierten Straftaten stieg im vergangenen Jahr um 8,5 Prozent auf 6540. Im Vorjahr waren es noch 6030 Straftaten. Das teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) bei der Vorstellung des neuen NRW-Verfassungsschutzberichts am Dienstag in Düsseldorf mit. Als Ursache nannten die Sicherheitsbehörden die vergangenen Kommunalwahlen sowie die Corona-Pandemie.