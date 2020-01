Kostenpflichtiger Inhalt: Verdienstkreuz für Walter Werner : Ein Mann für explosive Fälle

Walter Werner hat als Sprengmeister die Stadt- und Landschaftsbilder in unserer Region geprägt. Foto: Dirk Müller

Stolberg Der Sprengmeister Walter Werner aus Stolberg wird am Donnerstag mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Tausende Bunker, Schornsteine und Hochhäuser machte er dem Erdboden gleich – in der Region und überall in Deutschland.