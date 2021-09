Großeinsatz in Düsseldorfer Hotel : Verdächtiger nach Waffenfund in U-Haft

Spezialkräfte der Polizei sind im Einsatz in einem Düsseldorfer Hotel. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Aufregung in einem Düsseldorfer Hotel: In einem Gästezimmer wird eine Schusswaffe gefunden, Dutzende Spezialkräfte rücken an und durchkämmen das gesamte Gebäude. Ein 40-Jähriger wird festgenommen.