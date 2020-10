Leiche nach 23 Jahren identifiziert : Verdächtiger im Kiesgruben-Mordfall von 1996 verhaftet

In diesem Haus in Würselen hatte Wilfried Kalitz 1996 gewohnt. Foto: Polizei Aachen

Aachen/Krefeld Die Polizei hat einen Verdächtigen verhaftet, der 1996 Wilfried Kalitz aus Würselen ermordet haben soll. Die Identität des Toten war erst nach 23 Jahren durch Hinweise nach der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ geklärt worden.

Anfang September waren die Ermittler mit ihren Erkenntnissen an die Öffentlichkeit gegangen – mit Erfolg.

Die nackte Leiche des mit vielen Schlägen ermordeten Mannes war am 8. Dezember 1996 am Abhang einer Kiesgrube bei Rheurdt (Kreis Kleve) entdeckt worden, mehr als 100 Kilometer vom Wohnort des Opfers entfernt.

Am Montag teilte die Polizei nun mit, dass man einen Tatverdächtigen ermittelt habe, der bereits seit vergangener Woche in Untersuchungshaft sitze. Einzelheiten sollen bei einer Pressekonferenz am Mittwoch bekanntgegeben werden.